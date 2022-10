Cinéma : Smile s'offre un démarrage en trombe et détrône Scream

En salles depuis mercredi dernier, «Smile», de Parker Finn, a enregistré près de 200.000 entrées lors de son premier week-end d’exploitation, et s’offre le meilleur démarrage de l’année pour un film d’horreur en France.

Une très belle performance. Avec 193.972 entrées pour son premier week-end en salles, «Smile» part à la conquête du public et débute sur les chapeaux de roue. Il signe même le meilleur démarrage pour un film d’horreur dans l’Hexagone cette année, a fait savoir la Paramount ce lundi dans un communiqué. Il devance ainsi «Scream 5», pourtant très attendu, et «Nope», respectivement sortis en janvier et août dernier.

Le succès est également au rendez-vous outre-Atlantique. Alors qu'il a déjà enregistré 22 millions de dollars de recette, le film se hisse à la première place du box-office américain.

Une campagne qui a porté ses fruits

Premier long métrage de Parker Finn, «Smile» avait fait l'objet d'une campagne de marketing sous forme de happenings terrifiants, quelques jours avant sa diffusion, afin de titiller la curiosité du public. Largement relayée sur les réseaux sociaux, elle mettait en scène des acteurs envoyés par la Paramount dans les tribunes de plusieurs matchs de baseball aux Etats-Unis, ces derniers posant immobiles devant les caméras de retransmission, un sourire figé aux lèvres. Et visiblement elle a porté ses fruits.

Interprété par Sosie Bacon dans le rôle-titre, «Smile» met en scène la psychiatre Rose Cotter. Après avoir été témoin d'un incident dramatique dans son cabinet impliquant la mort d'une de ses patientes, elle va devoir faire face à son passé, mener l'enquête et affronter une force mystérieuse pour éviter, elle aussi, le pire.