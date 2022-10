Ed Sheeran de nouveau accusé de plagiat, cette fois pour son titre Thinking Out Loud

Accusé d’avoir plagié le tube «Let’s get it on» de Marvin Gaye pour son titre au succès planétaire «Thinking Out Loud», Ed Sheeran va être traduit en justice.

Le chanteur Ed Sheeran a reçu l'ordre de défendre son cas devant un jury, après avoir été accusé d'avoir copié des éléments de la chanson de Marvin Gaye «Let's Get It On», sortie en 1973, pour les incorporer à son morceau primé deux fois aux Grammy Awards, «Thinking Out Loud».

Louis Stanton, qui préside le district sud de New York, a en effet estimé ce jeudi que l’affaire devra se régler au tribunal. Selon la plainte originale, Structured Asset Sales, qui détient une partie de la chanson, considère que la progression d'accords d’Ed Sheeran dans «Thinking Out Loud» est trop équivalente à «Let's Get It On».

Persuadés que le chanteur et sa coautrice ont «copié et exploité, sans autorisation ni crédit» la chanson de Marvin Gaye, «y compris sa mélodie, ses rythmes, ses harmonies, sa batterie, sa ligne de basse, son refrain, son tempo, sa syncope et sa mise en boucle», comme le précise la BBC, les membres de Structured Asset Sales réclament plus de 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

La date du procès n'a pas encore été fixée, mais on sait déjà qu’il aura lieu au tribunal fédéral de Manhattan.

Les procès pour plagiat sont relativement courants

Pharrell Williams et Robin Thicke avaient été condamnés à verser 5 millions d'euros aux héritiers de Marvain Gaye en 2017. La justice américaine avait alors considéré qu’ils avaient partiellement copié «Got to Give It Up» pour leur tube «Blurred Lines».

Ed Sheeran n'en est de son côté pas à son premier procès pour plagiat. Il y a six mois, son titre «Shape Of You» avait été visé par la justice britannique. Mais la Haute Cour de Londres avait non seulement donné raison au chanteur de 31 ans, mais aussi condamné les plaignants à lui verser plus d'un million d'euros de dommages et intérêts.

Le musicien de 31 ans avait déclaré dans un entretien à la BBC, diffusé vendredi 8 avril 2022, avoir décidé de modifier son processus créatif pour se prémunir de nouvelles poursuites : «Désormais, je filme tout, tout est enregistré». «On a des réclamations pour des chansons, on peut répondre : voici la bande, regardez et vous verrez qu'il n'y a rien», avait-il dit. «Pour moi, la meilleure sensation dans le monde, c'est l'euphorie qui vient avec la première idée quand on écrit une bonne chanson», avait-il ajouté, regrettant d'avoir perdu en spontanéité. «Cette sensation, maintenant, c'est devenu : euh attends, arrêtons-nous un instant. On se retrouve à y réfléchir à deux fois».