Journée mondiale des animaux : 3 livres à lire pour tout savoir sur les chats

Persan, Maine coon, Siamois, Chartreux… Animal préféré des Français et star des réseaux sociaux, le chat a toujours fasciné et occupé une place singulière dans la société. A l’occasion de la journée mondiale des animaux, célébrée ce mardi 4 octobre, voici 3 livres à lire pour tout savoir sur ces petites boules de poils, et prendre soin d’elles.

«Je rends mon chat heureux», de Hélène Gateau

©Solar

La docteur vétérinaire Hélène Gateau est convaincue qu’en se penchant sur ce qui rend un chat heureux, c’est une façon positive de lutter contre les abandons. C’est pourquoi la spécialiste a publié «Je rends mon chat heureux», (éd. Solar), un ouvrage pratique et joliment illustré qui donne toutes les clés pour contribuer au bien-être et à l’épanouissement de son matou, et favoriser une relation harmonieuse homme-animal. Chaque propriétaire de félin pourra notamment en savoir plus sur la personnalité de son chat grâce à un quiz, ses besoins alimentaires, son hygiène corporelle (quand doit-on le brosser ?), et son cycle de sommeil. Hélène Gateau explique d’autre part comment gagner sa confiance, ou encore les jouets de prédilection de nos compagnons à moustaches.

«Je rends mon chat heureux», de Hélène Gateau, éd. Solar.

«Chat-necdotes», de Benjamin Valliet

©Favre

Autre ouvrage de référence : «Chat-necdotes» (éd. Favre), de Benjamin Valliet, historien de formation. Ce fascinant recueil rassemble moultes anecdotes, toutes enrichies d’explications scientifiques, sur ces petits félins qui, depuis plus de 10.000 ans, vivent aux côtés des Hommes. Non sans une touche d’humour, l’auteur décrypte entre autres les liens entre les célébrités et les chats, de Winston Churchill, à Salvador Dali, en passant par Frida Kahlo, et explore le chat dans les arts et l’histoire. On apprend par exemple que la chatière a été inventée par Isaac Newton car il en avait assez que sa chatte demande à entrer et sortir constamment alors qu’il avait mieux à faire, à savoir développer la loi universelle, ou encore que dans l’Égypte antique, où le chat était sacré, il était coutume de se raser les sourcils lorsque son animal venait à rendre l’âme.

«Chat-necdotes», de Benjamin Valliet, éd. Favre.

«Ma bible des soins naturels pour le chat», de Nelly Coadic et Clémence Gay

©Thierry Souccar

Fraîchement arrivé dans les librairies, «Ma bible des soins naturels pour le chat» (éd. Thierry Souccar), de Nelly Coadic et Clémence Gay, séduira les maîtres et maîtresses adeptes d’alternatives naturelles pour soigner les animaux. Cet ouvrage regroupe en effet une centaine de recettes à base de plantes, vitamines, compléments alimentaires, et homéopathie, pour lutter contre les puces, les tiques, les vers, ou encore les problèmes digestifs et urinaires.

Les deux expertes prodiguent également des conseils précieux pour assainir son environnement sans produits ménagers, éloigner les parasites sans produits chimiques, éliminer la mauvaise haleine de son chat, et listent les indispensables à toujours avoir sous la main, comme l’aloe vera, ou bien le curcuma.

«Ma bible des soins naturels pour le chat», de Nelly Coadic et Clémence Gay, éd. Thierry Souccar.