The Beatles : 3 anecdotes insolites sur «Love me do», le premier single du groupe sorti il y a 60 ans

Le 5 octobre 1962, les Beatles sortaient leur premier single original, «Love Me Do». Un titre, écrit par Paul McCartney à l'âge de 16 ans, qui a lancé leur carrière. Voici trois choses à savoir sur ce morceau qui a marqué l'histoire du plus célèbre des groupes britanniques.

Un titre écrit pour la petite amie de Paul McCartney

C’est à l’âge de 16 ans que Paul McCartney prend la plume pour écrire «Love Me Do». Une chanson inspirée par sa petite amie de l’époque Iris Caldwell, qui fut également quelques temps plus tôt celle de Georges Harrison. «Love love me do, you know I love you, I'll always be true, So please, love me do», reprend ce titre qui est depuis devenu culte. Une déclaration d'amour composée alors qu’il joue avec John Lennon au sein des Quarrymen, groupe fondé par Lennon. Comme nombre de titres des futurs Beatles, les deux amis d’enfance retravaillent alors ensemble le morceau. John Lennon y imagine notamment la célèbre séquence d’harmonica. «Love Me do» était né.

«Love Me Do» tape dans l'Œil de George Martin

Le 6 juin 1962, fort du succès grandissant de ces jeunes de Liverpool sur scène, leur manager Brian Epstein leur décroche un premier enregistrement chez Parlophone, au sein des studios d’Abbey Road. John Lennon, Paul Mc Cartney, George Harrison et le batteur Pete Best présentent quatre titres, dont trois chansons écrites par le duo Lennon-Mc Cartney : «P.S. I Love You», «Ask Me Why» et «Love Me Do».

C’est cette chanson qui va finalement interpeller le directeur artistique du label George Martin. Ce dernier, qui fut par la suite surnommé le cinquième Beatles, décide de la produire. Quatre mois plus tard, le 5 octobre 1962, «Love me Do» devient le premier single des Beatles. Ce premier 45 tours compte également en face B le titre «P.S. I love you». Le succès est immédiat.

une chanson : Trois versions enregistrées

Mais la sortie de ce titre devenu culte n'a pas été un long fleuve tranquille. Trois versions interprétées par trois batteurs différents - Pete Best, Ringo Starr et Andy White - ont été enregistrées entre juin et septembre avant de convenir définitivement à George Martin. Alors qu'en juin 1962, la performance de Pete Best ne convainc pas George Martin, le batteur est remercié sans ménagement.

La batterie est alors confiée à Ringo Starr, nouvelle recrue, devenue membre à part entière des Fab Four, qui le 4 septembre enregistre le titre. Si c'est bien lui qui joue de la baguette sur le premier single des Beatles, sorti le 5 octobre 1962, George Martin, toujours insatisfait, convoque pourtant le 11 septembre une nouvelle session d'enregistrement et impose le batteur Andy White, laissant à Ringo Starr une autre partition. La star y joue en effet les quelques notes de tambourin. C'est cette version qui figure sur le premier album des Beatles «Please Please Me», sorti le 22 mars 1963.