Coldplay : Chris Martin, «atteint d'une sérieuse infection aux poumons», reporte la tournée

Coldplay a annulé une série de concerts au Brésil, révélant que le chanteur Chris Martin souffrait d’une «grave» infection pulmonaire.

Un repos forcé. Sous les ordres «stricts» du médecin, le chanteur Chris Martin doit se reposer pendant trois semaines «en raison d’une grave infection pulmonaire», a annoncé le groupe Coldplay, qui a donc annulé huit concerts au Brésil dans le cadre de sa tournée mondiale «Music Of The Spheres».

«À tous ceux au Brésil qui attendaient ces concerts avec impatience, nous sommes extrêmement désolés pour la déception et les inconvénients, et nous sommes très reconnaissants de votre compréhension en cette période difficile où nous devons donner la priorité à la santé de Chris. Nous sommes optimistes quant au retour de Chris en bonne santé après la pause médicale prescrite et nous sommes impatients de reprendre la tournée dès que possible», ont fait savoir les membres du groupe dans un communiqué publié sur Instagram.

Si le père d’Apple et Moses, enfants qu’il a eus avec son ex-femme Gwyneth Paltrow, se sent mieux d’ici là, la tournée se poursuivra comme prévu en Argentine du 25 octobre au 8 novembre, avant de faire une pause puis de reprendre en Europe en mai 2023.



Le groupe pourrait cependant décider entre temps de reporter les dates au Brésil à Rio de Janeiro et à Sao Paulo début 2023. Coldplay a pour l’heure exprimé «un profond regret» pour l'annulation. Ils ont exhorté les fans à «conserver les billets», pour que les dates reportées soient confirmées prochainement, mais ont également promis d'honorer les remboursements.