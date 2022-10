Annie Ernaux : ces 3 romans à lire de la nouvelle Nobel de littérature

A 82 ans, la romancière française Annie Ernaux a reçu, ce jeudi 6 octobre, le prix Nobel de littérature. Voici trois ouvrages à (re)découvrir parmi la vingtaine de récits qu'elle a écrits.

Annie Ernaux, qui a été récompensée du prestigieux prix littéraire, signe une œuvre essentiellement autobiographique (et intégralement parue chez Gallimard) dans laquelle elle revient sur ses thèmes de prédilection que sont la passion amoureuse, l'ascension sociale et le poids de la domination des classes.

«La place»

Ce livre datant de 1983 relate les souvenirs d’enfance de la romancière et s’ouvre par la mort de son père. Un drame survenu en juin 1967, deux mois seulement après qu’elle ne devienne professeure de lettres. Annie Ernaux s’intéresse à celui qui, du statut de paysan et d'ouvrier illéttré, s’est hissé au rang de patron d’un café-commerce d’une petite ville de province, mais dont elle s’est éloignée en se mariant et en évoluant dans un monde bourgeois. «La place», ou le portrait d’une famille en proie à la lutte des classes. Un récit au style simple et dépouillé qui a obtenu le prix Renaudot en 1984. Annie Ernaux évoquera également le destin de sa mère dans «Une femme», trois ans plus tard.

«L’événement»

Dans ce roman autobiographique paru en 2000, la lauréate du prix Nobel de littérature revient sur le long et douloureux parcours d’une étudiante à l’avenir prometteur, qui souhaite avorter clandestinement dans la France de 1963. A cette époque, la pilule contraceptive n’est pas autorisée, la loi Veil n’existe pas, et l’interruption de grossesse reste un acte condamnable. Une honte. Un tabou. La jeune femme sera jugée et méprisée, notamment par les médecins. Cette histoire qu’Annie Ernaux évoquait déjà dans son premier roman «Les armoires vides» (1974), fut adaptée en 2021 au cinéma par la réalisatrice Audrey Diwan, sacrée à la 78e Mostra de Venise.

«Mémoire de fille»

Figure de l’autofiction, Annie Ernaux livre dans cet ouvrage paru en 2016 la clé de ses différents livres, et remonte le fil de son entrée dans le monde des adultes, à l’orée de ses 18 ans, à peine débarquée dans l'Orne en 1958. Une jeune fille en fleur, encore naïve, pétrie d'interdits familiaux et de tradition paysanne et catholique, qui attend de découvrir enfin sa première histoire d'amour. L'auteur, dans un incessant va-et-vient entre ses souvenirs, ses échanges épistolaires et sa vie contemporaine, tente d'exorciser cette première fois dans le lit d'un homme, qui marquera son corps et son esprit pour les deux années à venir. Dégoût de soi, rapport aux autres, héritage familial sont autant de thèmes abordés avec grâce et talent.