Jared Leto : l'acteur va incarner Karl Lagerfeld dans un biopic sur le couturier

Jared Leto incarnera Karl Lagerfeld dans un biopic sur le créateur déjà en cours de développement.

Après avoir interprété Paolo Gucci dans le biopic de Ridley Scott, Jared Leto s'apprête une nouvelle fois à plonger dans le monde de la mode. Ce jeudi 6 octobre, l’acteur a annoncé au cours d'un entretien pour le Women's Wear Daily qu’il allait incarner Karl Lagerfeld dans un film qu’il produira lui-même au côté de sa compagne, Emma Ludbrook, via leur société Paradox.

«Il y a des multitudes de choses à explorer. Karl a eu une carrière qui a duré plus de cinquante ans, donc personnellement et professionnellement, il était proche d'un certain nombre de personnes. Je peux dire que nous allons nous concentrer sur des relations clés qui véhiculent différentes parties de sa vie», a confié la star de «Requiem for a dream» au sujet du scénario. «Karl serait fier de ce que nous faisons», a déclaré l'acteur oscarisé.

Grand fan de mode, et fervent admirateur de Karl Lagerfeld à qui il aurait promis de consacrer un film il y a quelques années, l’acteur ne tarit pas d’éloges pour le couturier mais aussi l'homme, décédé à 85 ans en 2019. «Mon rôle est de le représenter à l'écran aussi honnêtement que possible. Avec la célébrité, la plupart des gens ne voient pas sous la surface. Ils voient une ou deux facettes d'une personne. Karl était un être humain. Nous avons tous de la beauté en nous et nous avons tous des défauts. Nous avons des masques et puis nous avons des moments où nous enlevons le masque. Je suis toujours intéressé à voir ce qu'il y avait derrière», a expliqué Jared Leto.

La Maison Karl Lagerfeld a annoncé qu’elle participerait à l’élaboration du film qui «rendra hommage à sa vie et à son héritage». Pier Paolo Righi, directeur de la Maison Karl Lagerfeld, Caroline Lebar, conseillère en communication de Lagerfeld et Sébastien Jondeau, assistant personnel du styliste pendant 20 ans, «seront associés en tant que producteurs exécutifs du film», a-t-il été annoncé.