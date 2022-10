Musique : Björk, La Femme, Springsteen...Les albums incontournables de l'automne

Si les températures baissent, les mélomanes peuvent se réchauffer le cœur cet automne en écoutant de douces mélodies. Voici une sélection d’albums à se procurer de toute urgence.

De la pop dansante au rock endiablé, en passant par le disco et la variété française, il y en aura pour tous les goûts. De quoi se concocter une belle playlist pour garder le moral.

Björk - «Fossora»

Après l’aérien «Utopia», qui avait été enregistré après son divorce, Björk signe «Fossora», un album, sorti le 30 septembre dernier, qui semble totalement relié à ses ancêtres et à sa terre islandaise. Entre instruments à vent et à cordes et techno hardcore, l’écoute de ce disque foisonnant se révèle être une expérience à part entière. Et nous donne envie de redécouvrir «Homogenic», paru il y a déjà vingt-cinq ans.

Charlie Puth - «Charlie»

Découvert sur Internet il y a plus de dix ans et auteur en 2015 de la chanson «See you again» de Wiz Khalifa, figurant sur la bande-originale du film «Fast and Furious 7», Charlie Puth ne cesse de tracer sa route avec succès, et s’apprête à sortir son troisième album, sobrement intitulé «Charlie», le 7 octobre.

Douze chansons personnelles, dont un duo efficace avec Jung Kook du groupe BTS sur «Left and right», déjà vu plus de 250 millions de fois sur YouTube. Dans le cadre de sa tournée internationale, Charlie Puth donnera un concert le 1er décembre à la salle Pleyel à Paris.

Taylor Swift - «Midnights»

La chanteuse Taylor Swift, qui a été récompensée d’un MTV Video Music Awards du meilleur clip en août dernier, présentera le 21 octobre «Midnights», son dizième album. «Il s’agit d’une collection de chansons écrites au milieu de la nuit, un voyage à travers les cauchemars et les doux rêves, explique-t-elle. Les sols que nous foulons et les démons auxquels nous faisons face. Pour tous ceux qui se sont retournés et ont décidé de garder la lumière allumée et de continuer à chercher – en espérant que peut-être, quand l’horloge frappe douze coups… nous nous retrouverons». Tout un programme.

Juliette Armanet - «Brûler le feu 2»

Certifié disque de platine (plus de 100.000 exemplaires vendus, ndlr), son album «Brûler le feu» porté par le tube «Le dernier jour du disco», caracole toujours en tête des ventes. Juliette Armanet proposera le 4 novembre une nouvelle édition de cet opus, enrichie de cinq titres inédits. Parmi eux, le très dansant «Flamme».

L’artiste se produira les 23 et 29 novembre au Zénith de Paris, puis le 17 mars 2023 à l’AccorHotels Arena.

Cerrone - «Cerrone by Cerrone»

Pour fêter ses cinquante ans de carrière, Cerrone, le roi du disco qui a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde, a décidé de dévoiler le 14 octobre l’opus «Cerrone by Cerrone», qui donnera envie d’enfiler un pantalon pattes d’eph’ et d’esquisser quelques pas sur le dancefloor pour oublier le climat parfois anxiogène. «Supernature» en tête, il a revisité une quinzaine de ses titres.

Alela Diane - «Looking Glass»

Alela Diane sort de quatre années de silence. Après son cinquième album studio «Cusp», la chanteuse folk américaine séduira à coup sûr avec «Looking Glass» annoncé pour le 14 octobre, et dont est extrait le morceau «Camelia», qui raconte comment elle a failli perdre la vie en mettant son bébé au monde.

Alela Diane viendra défendre ses nouveaux titres sur scène à Paris, au Café de la danse le 18 octobre (complet), et au Trianon le 6 février 2023.

Red Hot Chili Peppers - «Return of the dream canteen»

Deux albums en six mois. Les Red Hot Chili Peppers ne chôment pas. Après «Unlimited Love» qui marquait le retour officiel du guitariste John Frusciante et deux concerts au Stade de France, le groupe dévoilera le 14 octobre «Return of the dream canteen».

Les fans pourront notamment retrouver le titre «Eddie», en hommage au regretté Eddie Van Halen. «Bien que le morceau ne parle pas d’Eddie en le nommant, il parle de ses débuts sur le Sunset Strip et l’imaginaire rock’n’roll que Van Halen a construit dans nos têtes», explique le chanteur Anthony Kiedis.

La Femme - «Teatro Lucido»

«Cha-cha», «Y tu te vas», «No pasa nada»… au total, treize chansons composeront le nouvel album de La Femme, «Teatro Lucido», que les fans pourront écouter dès le 4 novembre. Un disque entièrement interprété en espagnol qui est, selon le groupe, comme «un carnet de voyage inspiré de (ses) périples en pays hispaniques et notamment en Espagne et au Mexique». Il sera le premier d’une série d’albums thématiques baptisée «Collection Odyssée».

André Manoukian - «Anouch»

Le musicien André Manoukian reviendra le 4 novembre avec un album très personnel sobrement intitulé «Anouch» du nom de sa grand-mère. «Anouch était une randonneuse. Anouch était ma grand-mère. En 1915, elle a parcouru à pied 1000km d'Amasya à Deir esZor. Si elle a survécu, c'est qu'elle avait une grande gueule et qu'elle a su émouvoir le commandant turc du convoi qui la déportait. Anouch, en arménien, ça veut dire doux, sucré. Ça tombe bien, la musique c'est du sacré et... du sucré», raconte-t-il. En musique, André Manoukian rendra donc hommage à ses origines.

Bruce Springsteen - «Only the strong survive»

A 73 ans, Bruce Springsteen a créé l’événement en dévoilant récemment le single «Do I Love You (Indeed I Do)», une reprise du titre de Frank Wilson, écrit en 1965, qui figurera sur l’album «Only the strong survive», à paraître le 11 novembre.

Un 21e opus pour le Boss, enregistré pendant le confinement, qui regroupera quinze reprises des classiques de la Motown et de Stax Records. La star sera en concert les 13 et 15 mai 2023 à Paris La Défense Arena.

Michel Polnareff - «Polnareff chante Polnareff»

Dans «Polnareff chante Polnareff», qui sera dévoilé le 18 novembre, l’Amiral reprendra ses plus grands succès comme «Goodbye Marylou», «Love me, please love me», ou encore «On ira tous au paradis».

En attendant, le chanteur de 78 ans aux lunettes blanches uniques a dévoilé une version inédite piano-voix de «Lettre à France» sur YouTube.