«Avatar» : la version remasterisée toujours en tête du box-office français avec un demi-million d’entrées

Treize ans après sa sortie, le film culte «Avatar» est revenu en salles dans une version remastérisée qui caracole en tête du box-office, totalisant déjà plus d’un demi-million d’entrées en deux semaines. De bonne augure pour la suite, qui sera dévoilée au cinéma le 14 décembre prochain.

Le phénomène mondial «Avatar» est de retour sur grand écran dans une version inédite qui bénéficie d’une remasterisation complète en 4K. Et l’univers fantastique continue de passionner puisque que, depuis sa ressortie en salles le 21 septembre dernier, le long-métrage de James Cameron, qui nous embarque dans le monde de Pandora, comptabilise déjà plus de 560.000 entrées, selon les chiffres publiés par Cbo-Box Office. Le blockbuster aux prouesses technologiques à couper le souffle, devance cette semaine le film d’horreur «Smile» (226.686 entrées) et la comédie «Jumeaux mais pas trop», avec Ahmed Sylla et Bertrand Usclat (210.484 entrées).

#Avatar : La voie de l’eau, dès le 14 décembre au cinéma. pic.twitter.com/UuaZWj4oci — Disney (@DisneyFR) May 9, 2022

Un succès au box-office qui permet à Disney d’être plus qu’optimiste concernant la sortie du deuxième volet d’«Avatar», «La voie de l’eau», le 14 décembre prochain. Il y a fort à parier que le long-métrage très attendu attirera en effet un nombre record de spectateurs pendant les vacances de Noël.

Lors de sa sortie en 2009, «Avatar» avait été vu par 14 millions de spectateurs en France. A ce jour, il reste le plus gros succès du box-office mondial avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes, devançant «Avengers : Endgame» (2,79 milliards) et «Titanic» (2,2 milliards), déjà réalisé par James Cameron.