Musique : découvrez «Call on me», le titre inédit de Vianney et Ed Sheeran

C’est une collaboration inattendue qui va ravir leurs fans. Vianney et Ed Sheeran viennent de dévoiler le titre inédit «Call on me».

Qui aurait pu prétendre que ces deux-là deviennent inséparables ? Après s’être rencontrés aux NRJ Music Awards en 2017 puis revus sur le plateau de l’émission «Taratata», Vianney et Ed Sheeran, qui sont nés tous les deux en février 1991 et sont également de jeunes papas, ont décidé d’enregistrer un morceau ensemble qu’ils ont baptisé «Call on me». La chanson, dévoilée ce vendredi, évoque la disparition d’un ami et la solitude qui en découle.

L’interprète de «Bad Habits» a convié le Français, chez lui, dans son studio à Londres pour les sessions d’enregistrement. L’auteur de «Beau-Papa» est donc arrivé avec son ordinateur et sa guitare, instrument qu’il affectionne tout comme Ed Sheeran.

Le Britannique s’est même amusé à reprendre quelques paroles en français. On attend maintenant de pouvoir les applaudir ensemble sur scène.