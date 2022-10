Kaky dévoile le nouveau clip de «24»

Ce dimanche, Kaky a dévoilé le nouveau clip de son morceau intitulé «24», extrait de son premier album «Joli Monde», sorti le 17 juin dernier.

Le jeune artiste Kaky, continue de nous faire voyager dans son «Joli Monde». Cette fois-ci, il a choisi de dévoiler le clip vidéo du morceau «24», réalisé par Léo Cannone et disponible sur la plateforme Youtube, depuis 19h.

Ce nouveau clip suspend le temps entre souvenir et réalité, grâce à un effet rappelant des tableaux de peinture, tout en mettant en scène les moments de vie d’une jeune femme, jouée par la comédienne, Vanessa Guide.

Un choix d’illustration ambitieux et très original, que le jeune artiste de 25 ans a souhaité, puisque ce titre fort s’adresse à sa maman, comme on peut d’ailleurs l’entendre dans ses premières paroles.

Qui est Kaky ?

Ce qui a permis à Kaky de se démarquer des autres, c’est sans aucun doute ses productions. En utilisant et en reproduisant des bruits du quotidien, pour ensuite y ajouter ses sons et notes à lui, le jeune homme a fait naitre les Kakysounds. Cette création a ensuite conduit à l’apparition de son EP «Room 404», lui permettant de se faire connaître, mais aussi d’être remarqué.

C’est d’ailleurs comme ça, que Kaky a pu signer son premier contrat avec le label de Sony Music France, RCA. Toutefois, pour composer son tout premier album dévoilé en juin dernier et intitulé «Joli Monde», le musicien est revenu à une approche plus traditionnelle instrumentale, et en travaillant par la même occasion, avec les producteurs Caméléon et Timsters. Ceci dit, il n’a pas pour autant perdu son côté touche-à-tout.

Toujours dans un esprit créatif et fidèle à son univers, il s’était par ailleurs amusé à reproduire les titres de son album en Kakysound. Et apparemment, le jeune artiste est plein de surprises, puisqu’il avait eu l’audace de s’inviter chez une fan pour réaliser l’enregistrement. Il faut donc croire que Kaky n’a pas fini de nous surprendre.