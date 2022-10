Margot Robbie «heureuse» que Lady Gaga lui succède dans le rôle d'Harley Quinn

Alors qu’en août dernier Lady Gaga a confirmé rejoindre le casting de «Joker : Folie à deux», suite très attendue de «Joker», Margot Robbie a donné son avis sur celle qui lui succèdera dans le rôle d’Harley Quinn. L’actrice de 32 ans se félicite de voir la chanteuse se glisser dans la peau de ce personnage fantasque.

Margot Robbie enchantée. Deux mois après l’annonce de Lady Gaga au casting de la suite de «Joker», Margot Robbie s’est exprimée sur le choix de la chanteuse pour camper Harley Quinn à l’écran. Et elle ne tarit pas d’éloge sur celle qui lui succèdera dans le rôle de l’anti-héroïne de l’univers DC Comics. A l’occasion d’une interview accordée à MTV News, celle qui jouera prochainement Barbie au cinéma a expliqué que cette décision la rendait «si heureuse», avant d’ajouter : «j'ai dit dès le début que tout ce que je voulais pour Harley Quinn, c’est qu’elle soit considérée comme Macbeth ou Batman, et qu’elle passe toujours d'une grande actrice à une autre grande actrice».

Lady Gaga peut faire «quelque chose d'incroyable»

Revenant sur ses propres performances dans le costume de cette figure fantasque qu’elle a campée à trois reprises - en 2016 dans «Suicide Squad», puis successivement en 2020 et en 2021 dans «Birds of Prey (et la fabuleuse histoire d’Harley Quinn)» et «The Suicide Squad» - Margot Robbie fait confiance au talent de Lady Gaga pour lui donner une nouvelle vie. «C'est un tel honneur d'avoir construit une base suffisamment solide pour que Harley puisse maintenant être l'un de ces personnages que d'autres acteurs peuvent essayer de jouer. Et je pense que Lady Gaga fera quelque chose d'incroyable avec ça», a-t-elle poursuivi.

Lady Gaga donnera notamment la réplique à Joaquin Phoenix, qui reprend son rôle de Joker, quatre ans après le succès du film éponyme qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur en 2020. «Joker : Folie à deux», est attendu en salle le 2 octobre 2024, avec toujours à la barre le réalisateur Todd Phillips.

De son côté, Margot Robbie pourrait ne pas tirer un trait définitif sur ce rôle, puisqu’elle devrait à nouveau l’interpréter dans le projet de long-métrage «Joker vs Harley», consacré à la relation entre les deux anti-héros, prévu en 2030.