Festival international du film de Marrakech : qui sont les membres du jury de la 19e édition ?

Le Festival international du film de Marrakech se déroulera du 11 au 19 novembre. Voici les huit membres qui composeront le jury, présidé cette année par le réalisateur Paolo Sorrentino.

Du 11 au 19 novembre, la 19e édition du Festival international du film de Marrakech, qui célèbre le cinéma mondial, accueillera de nombreuses stars du 7e art.

Présidé par le cinéaste et scénariste italien Paolo Sorrentino, auteur notamment de «La grande bellezza» et «Silvio et les autres», le jury sera composé de huit autres membres représentant quatre continents.

لجنة التحكيم 2022 : ثمانية أعضاء من جنسيات مختلفة ينتمون لأربع قارات يرافقون رئيس لجنة التحكيم باولو سورينتينو, ستعلن لجنة التحكيم عن قرارها خلال حفل اختتام المهرجان المقرر يوم



La réalisatrice danoise Susanne Bier, la comédienne britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, ainsi que les cinéastes Nadine Labaki et Laïla Marrakchi, originaires respectivement du Liban et du Maroc, seront accompagnées par l’acteur américano-guatémaltèque Oscar Isaac, le réalisateur australien Justin Kurzel et le comédien français Tahar Rahim.

Lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra le 19 novembre, le jury remettra l’Etoile d’or à l’un des quatorze premiers et seconds longs-métrages de la compétition, laquelle cherchera à mettre en lumière des cinéastes prometteurs à travers le monde.