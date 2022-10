Marcel Proust : pourquoi faut-il aller voir l'exposition dédiée à l'écrivain à la Bibliothèque nationale de France ?

Alors que l’année 2022 marque le centième anniversaire de la mort de Marcel Proust, la Bibliothèque nationale de France (Paris 13e) propose une passionnante exposition retraçant l’œuvre de ce génie littéraire du XXe siècle.

Plongée au cœur d’un chef-œuvre. Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la mort de Marcel Proust, la Bibliothèque nationale de France (Paris 13e) accueille jusqu'au 22 novembre «Marcel Proust, La fabrique de l’œuvre», une exposition retraçant l’histoire de l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature : «À la recherche du temps perdu». Voici 3 raisons de s’y rendre, et de voyager entre les lignes, «Du côté de chez Swann» au «Temps retrouvé».

Pour découvrir des pièces majeures

Au total, quelque 350 pièces ont été réunies, dont certains documents inédits. Au fil de ce parcours, organisé tome par tome, le public pourra notamment découvrir plusieurs manuscrits et leurs fameuses «paperoles», ces ajouts rédigés sur des papiers collés et repliés dans les cahiers, ainsi que la spectaculaire édition dédicacée de «Du côté de chez Swann», récemment acquise par la BnF grâce au mécénat.

©CNEWS

Autres pièces phares : le manuscrit de grand format des Soixante-quinze Feuillets, la plus précoce ébauche de l’œuvre, et un ensemble unique de planches relatives à la genèse d’«À l’ombre des jeunes filles en fleurs», permettant d’entrer dans le processus d’élaboration de ce volume, couronné par le prix Goncourt en 1919.

©CNEWS

Cet ensemble est d’autant plus important que «le manuscrit de ce tome n’existe plus puisqu’il a été dispersé par Proust dans les 51 exemplaires d’une édition de luxe en 1920», a expliqué Guillaume Fau, l’un des commissaires de l’exposition.

Pour comprendre la réalité de son travail

Pour profiter pleinement de cette exposition, nul besoin d’avoir lu l'intégralité de la «Recherche», composé de sept tomes publiés entre 1913 et 1927. L’objectif étant de montrer au visiteur la réalité du travail d’écrivain, de restituer la démarche de l’auteur, depuis l’invention du célèbre incipit - la première phrase d'un ouvrage - «Longtemps, je me suis couché de bonne heure…», jusqu’à la dernière.

©CNEWS

Marcel Proust «n’a pas écrit son œuvre de façon linéaire du début à la fin, mais par séquences isolées au départ qu’il a montées, démontées, remontées parfois des années plus tard dans un vaste travail de placement du texte et des épisodes», a affirmé Antoine Compagnon, professeur émérite au Collège de France et commissaire de l’exposition.

©CNEWS

De salles en salles, on (re)lit et comprend la fabrique des épisodes les plus emblématiques de la «Recherche», comme par exemple la fameuse «petite madeleine» trempée dans du thé, qui replonge le narrateur dans ses souvenirs d'enfance, et qui dans les brouillons fût d’abord du «pain grillé», de la «biscotte», et même, du «pain rassis».

Pour admirer des tableaux de maîtres

Cette visite est ponctuée de plusieurs tableaux de maîtres prêtés par plusieurs musées parisiens, qui incarnent des personnages ou illustrent les thèmes de son œuvre.

©CNEWS

Outre le célèbre portrait de l’écrivain peint par Jacques Emile Blanche, sur lequel s’ouvre l’exposition, on pourra admirer des tableaux d’Hubert Robert, d’Auguste Renoir, de Joseph Mallord William, de Claude Monet, admiré par Marcel Proust, mais également la toile «Galatée» de Gustave Moreau, ou encore le portrait de Robert de Montesquiou par Boldini.

©CNEWS

Plus loin, on se retrouve face à l’imposant portrait de groupe «Cercle de la rue Royale», club masculin fondé en 1852, de James Tissot. L’exposition met également à l’honneur des œuvres modernistes comme le tableau «La Primitive» de Kupka. Le parcours se termine sur le portrait de Marcel Proust sur son lit de mort par Paul Helleu, portraitiste à la pointe-sèche.

«Marcel Proust, la fabrique de l'œuvre», jusqu'au 22 janvier 2023, BNF, Paris XIII.