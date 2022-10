Musique : Redcar, ex-Christine and the Queens, revient avec le titre «La chanson du chevalier»

Christine and the Queens, qui se fait désormais appeler Redcar, revient avec «La chanson du chevalier». Un titre qui s’accompagne d’un clip original dévoilé ce mardi.

Le public la connaissait sous le nom de Christine and the Queens, puis de Chris. Il faut désormais l’appeler Redcar et utiliser le pronom «il» pour le qualifier. Le chanteur, auteur et danseur de 34 ans présente ce mardi le clip de son nouveau morceau, baptisé «La chanson du chevalier», qui figurera sur son prochain album, «Redcar les adorables étoiles», attendu le 11 novembre.

Il s’agit là d’une collaboration entre Redcar et la prestigieuse maison de vente aux enchères Sotheby’s qui célèbre, à partir du 19 octobre, l’art moderne et contemporain dans le cadre de l’événement Paris +. A l'occasion de la vente «Modernités» dont il est l'invité d'honneur, l'artiste a souhaité «créer un dialogue inédit, en musique, avec la sculpture monumentale et puissante de Rodin, L’âge d’airain».

A cause d’une blessure au genou lors des répétitions de son prochain show, Redcar a été contraint de faire une pause d'environ trois semaines, et de reporter la sortie de son opus, ainsi que ses concerts parisiens initialement prévus en septembre. Le chanteur présentera finalement les nouveaux morceaux de «Redcar les adorables étoiles» au Cirque d’Hiver, les 9 et 10 novembre.