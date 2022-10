One man show : l'Opéra Garnier va accueillir l'humoriste Panayotis Pascot

L’humoriste Panayotis Pascot va jouer en janvier prochain, pour une date, son one man show à l’Opéra Garnier. Un événement que l’artiste de 24 ans a annoncé sur ses réseaux dans une vidéo hilarante, tournée avec Marina Foïs. Il succède ainsi à Gad Elmaleh, premier humoriste à s’être produit en 2014 dans le temple de la danse.

Le rire s’invite à l’Opéra Garnier. Le 15 janvier prochain, le chroniqueur et humoriste Panayotis Pascot montera sur la scène du Palais Garnier pour y donner les deux dernières représentations de son spectacle «Presque». Un stand-up créé en 2019, auquel il met donc un point final dans un cadre spectaculaire, plus habitué à entendre résonner les pas des danseurs que les vannes des stand-uppers. «Immense fierté (…) du Stand-up à l’Opéra, ça va être fou !», a réagi l’artiste sur Instagram. Une situation dont il s’est d’ailleurs amusé dans le clip partagé pour l’occasion.

Un clip qui fait aussi la promo de la maison

Au côté de Marina Foïs, qui campe le rôle de directrice des lieux et qui semble bien décidée à voir l’humoriste esquisser quelques pas de danse sur le plateau, lançant avec humour «Hey, vous avez des super mollets, c’est top ça !», Panayotis Pascot se voit donc dans l’obligation de lui rappeler qu'aucune pirouette n'est prévue au programme. «Vous savez que je ne vais pas faire de danse sur scène, je ne vais faire que des blagues», souligne-t-il.

Un stand-up dans la pure tradition du genre puisqu’il sera seul avec son micro. Mais ce manque de moyen technique n’enchante pas, à l'image, Marina Foïs. «Pas de drapé de velours pourpre ? Pas de panneaux de décors peints ? Et l’orchestre, on le garde ? Pas de quintet ? De quatuor ? (…) Et le joueur de triangle, on le garde. C’est notre chouchou», enchaîne l’actrice avant de poursuivre : «Bon, moi j’ai un souci, j’ai 75 techos ici qui sont là pour faire de la mise en place des spectacles, si vous, votre spectacle le 15 janvier, il n’y a rien à mettre en place, ils font quoi ?», s’interroge-t-elle, offrant par la même occasion un joli coup de projecteur sur le savoir-faire de l’Opéra de Paris. Heureusement, au fil de cette séquence drôle et efficace, Panayotis Pascot aura finalement gain de cause et se met en scène signant son contrat, avec à la clef une petite surprise pour l’humoriste.

Le jeune homme donnera donc le 15 janvier deux représentations, à 18h et à 21h, sous les ors du Palais Garnier. Si à 24 ans, il est le plus jeune humoriste à s’y produire, ce n’est toutefois pas la première fois qu’un comique s’invite sur la scène de la maison. En 2014, Gad Elmaleh y avait joué pour une soirée, un événement inédit à l’époque pour l’Opéra Garnier en 140 ans d’histoire. Une maison qui, en 2023, décide donc de réitérer l'expérience.