Hallelujah : Buckley, Bon Jovi, Pentatonix… Voici les plus belles reprises du tube de Leonard Cohen

Depuis sa sortie - dans l'indifférence générale - en 1984, la célèbre chanson «Hallelujah», écrite par le chanteur et poète canadien Léonard Cohen, a été reprise des centaines de fois par des artistes du monde entier. Alors que le documentaire «Hallelujah : les mots de Léonard Cohen» sortira au cinéma le 19 octobre prochain, voici les 5 plus belles reprises de ce tube iconique.

Bob Dylan

En 1988, le chanteur et auteur-compositeur Bob Dylan a été parmi les premiers à poser sa voix sur les couplets de Léonard Cohen, décédé en 2016 à l’âge de 82 ans. Il avait interprété une reprise blues-rock d’«Hallelujah» pendant son Never Ending Tour, à Montréal, ville natale de Léonard Cohen. Mais la version de Bob Dylan, lauréat du Prix Nobel de littérature en 2016, n’a pas suffi à l'époque à rendre ce titre célèbre.

John Cale

Pour cela, il a fallu attendre 1991, et la version de John Cale. Le chanteur gallois a repris «Hallelujah» pour un album hommage à Leonard Cohen, intitulé «I'm Your Fan». Avec l’accord de Léonard Cohen, qui lui avait envoyé par fax une quinzaine de couplets, l’ancien membre du Velvet Underground avait modifié un passage du texte original. Et c’est d'ailleurs cette reprise qui a poussé le chanteur Jeff Buckley à enregistrer sa propre version, la plus connue dans le monde.

Jeff Buckley

Devenue une chanson incontournable de la culture populaire, la version originale d'«Hallelujah» a d’abord été rejetée par la maison de disques Columbia, puis ignorée à sa sortie. Ce titre spirituel et mystique est devenu mondialement connu grâce au chanteur américain Jeff Buckley, dont le destin funeste - il est mort noyé à l'âge de 30 ans - a participé à sa légende. Son inoubliable version apparaît dans son premier et ultime album, «Grace», sorti en 1994. A ce jour, le clip a été visionné plus de 200 millions de fois sur Youtube.

Bono

Bono, le leader du groupe de rock U2, a lui aussi repris ce morceau. Il s’agit d’une version trip-hop sortie en 1995 dans le cadre d’un album hommage à Leonard Cohen. Mais le chanteur irlandais n’en est pas très fier. A tel point qu’au cours d’une interview accordée au critique de rock Alan Light, il avait tenu à «s'excuser» pour cette version dans laquelle il parle plus qu'il ne chante.

Rufus Wainwright

Autre reprise culte : celle de Rufus Wainwright. C’est l’une des plus connues. Et pour cause, l’artiste canado-américain l’a interprétée pour les besoins de la bande originale du film «Shrek», sorti en 2001, qui a marqué toute une génération.

Jon Bon Jovi

Impossible de ne pas citer la reprise de Jon Bon Jovi, leader du groupe de rock américain Bon Jovi. Le chanteur a interprété cette version envoûtante sur scène, en 2007. Frissons garantis.

Pentatonix

Pentatonix a également revisité ce grand classique. Et leur reprise a cappella a fait un carton. Le groupe originaire du Texas avait posté sa version sur Youtube en 2016, à l'occasion de la sortie de son album de Noël «A Pentatonix Christmas».

Et en une semaine, la vidéo, dans laquelle les cinq chanteurs marchent au milieu d’un désert, cumulait déjà 24 millions de vues. A ce jour, elle en comptabilise plus de...680 millions.