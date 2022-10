Kanye West : le musée de l'Holocauste de Los Angeles invite le rappeur après ses propos antisémites

Après les propos jugés antisémites de Kanye West, qui ont valu à l'artiste de voir ses comptes Twitter et Instagram restreints, le musée de l’Holocauste de Los Angeles convie le rappeur entre ses murs.

Une leçon d'histoire. Le musée de l’Holocauste de Los Angeles a réagi aux propos jugés antisémites de Kanye West, en lui proposant de venir y faire une visite. L'objectif : lui premettre de «comprendre à quel point les mots peuvent inciter à d'horribles violences et à des génocides», a écrit le Musée de l’Holocauste de Los Angeles, dans un communiqué relayé par le site américain Page Six. «Les mots comptent et les mots ont des conséquences Ye», a rappelé l’établissement muséal avant de préciser : «L'Holocauste a commencé avec seulement des mots qui ont malheureusement engendré des stéréotypes, des clichés raciaux et religieux (…) et ont conduit au meurtre de six millions de Juifs».

Alors que les réseaux sociaux du rappeur sont suivis par près de 50 millions de followers, le musée lui a rappelé le poids de ses interventions publiques. «Vos mots atteignent des millions (de personnes ndlr) et vous pouvez choisir d'inciter ou vous pouvez choisir d'inspirer. Nous sommes situés au 100 The Grove Drive, Los Angeles, CA 90036 et vous accueillons à tout moment», a également noté le musée.

La situation personnelle de Kanye West évoquée

Rappelant son rôle de commémoration mais aussi pédagogique, le musée n’a d’ailleurs pas hésité à évoquer la situation personnelle du rappeur, lui remémorant que ses enfants, fruits de son union avec Kim Kardashian, sont descendants de la communauté arménienne. Une communauté qui, elle aussi, a fait face à un génocide entre 1915 et 1916, aboutissant à la mort d’environ 1,3 millions d’Arméniens.

«Notre mission est de commémorer ceux qui ont été assassinés, d'éduquer sur l'Holocauste et tous les génocides, y compris le génocide perpétré contre le peuple arménien (dont vos enfants seraient inclus), et d'inspirer un monde plus digne et plus humain», a ainsi souligné le musée.

Pour mémoire, le 9 octobre dernier, Instagram et Twitter ont restreint les comptes du rappeur Ye, après des publications jugées antisémites postées deux jours auparavant. Dans le cadre d’une conversation avec le rappeur Diddy, très critique à l’égard du T-shirt «White lives matter» porté par Kanye West à l’occasion de la fashion week de Paris, Ye avait alors écrit sur Instagram : «Je vais t'utiliser comme exemple pour montrer aux personnes juives qui t'ont dit de m'appeler que personne ne peut me menacer ou m'influencer». Sur Twitter, l’interprète de Donda a par ailleurs dit qu’il allait s’attaquer aux juifs, rapporte l’AFP. Une publication qui a depuis été supprimée par le réseau social pour avoir enfreint les règles de la plate-forme.