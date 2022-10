Mort d'Angela Lansbury : les célébrités rendent hommage à l’actrice «qui a touché quatre générations»

Angela Lansbury, l’éternelle détective de la série «Arabesque», mais aussi un des derniers monstres sacrés de l’âge d’or d’Hollywood, a rendu son dernier souffle ce mardi à l’âge de 96 ans. Très appréciée par ses pairs, de nombreuses célébrités ont tenu à lui rendre hommage.

Hollywood pleure la disparition de l’actrice Angela Lansbury, dont la mort à l’âge de 96 ans a été annoncée ce mardi 11 octobre. Surtout connue pour son rôle de détective dans la série «Arabesque», l’actrice Angela Lansbury a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes.

Des personnalités ont rapidement posté des hommages sur les réseaux sociaux, saluant les qualités professionnelles et personnelles de cette artiste singulière qui, comme l’a notamment écrit Viola Davis, «a poussé plusieurs générations d’acteurs à viser l’excellence. Repose en paix, vole avec les anges», a écrit l’actrice.

Thought you would live forever. What an absolutely beautiful legacy you've left. You have influenced generations of actors to aspire to excellence. Rest well!!! May flights of angels...https://t.co/QCwAYzELus — Viola Davis (@violadavis) October 11, 2022

Cinq fois lauréate du Tony Award, récipiendaire d'un Oscar honorifique, plusieurs fois lauréate du Golden Globe et 12 fois nominée aux Emmy, Angela Lansbury suscitait l’admiration de nombreuses personnalités. Des poids lourds du cinéma, de la télévision et du théâtre se souviennent de l'actrice comme «l'une des dernières stars de l'âge d'or d'Hollywood», et une icône de Broadway. Mia Farrow remercie son «amie» «magnifique» : «Gratitude pour la magnifique Angela Lansbury qui nous a donné tant de belles performances. Ce fut un honneur d'avoir travaillé avec elle et de la connaître comme une amie. Merci chère Angie. Amour pour toujours».

Gratitude for the magnificent Angela Lansbury who gave us so many great performances. It was an honor to have worked with her and to know her as a friend. Thank you dearest Angie. Love forever pic.twitter.com/R31xmL9YAJ — Mia Farrow (@MiaFarrow) October 11, 2022

Rosanna Arquette : «Je suis vraiment désolée d'apprendre la disparition d'Angela Lansbury, qu'elle repose en paix. Je l'ai vue deux fois dans Sweeney Todd, un travail si brillant et une femme gentille».

I’m so sorry to hear about Angela Lansbury may she Rest In Peace. I saw her in Sweeney Todd twice ,such brilliant work and a kind woman. — rosanna arquette (@RoArquette) October 12, 2022

Jason Alexander : «La grande Angela Lansbury - l'une des femmes les plus polyvalentes, talentueuses, gracieuses, gentilles, spirituelles, sages et élégantes que j'ai jamais rencontrées nous a quittés. Son énorme contribution aux arts et au monde restera pour toujours».

The great Angela Lansbury - one of the most versatile, talented, graceful, kind, witty, wise, classy ladies I’ve ever met has left us. Her huge contribution to the arts and the world remains always. #ripAngelaLansbury — jason alexander (@IJasonAlexander) October 11, 2022

Harvey Fierstein : «Elle, ma chérie, était TOUT».

"Angela Lansbury - She, my darlings, was EVERYTHING!," stage actor and playwright @HarveyFierstein wrote on Twitter. Lansbury died Tuesday at age 96. https://t.co/XOR4QUlWur — Los Angeles Times (@latimes) October 11, 2022

Kevin McKidd : «Je n'oublierai JAMAIS la nuit magique durant laquelle j'ai pu jouer et rencontrer la légende, Angela Lansbury. C'était une vraie géante et une personne gentille, humble et charmante. Je suis béni de l'avoir rencontrée. Reposez en paix».

I will NEVER forget the magical night I got to perform in front of and get to MEET the legend, Angela Lansbury. She was a true giant and a kind, humble and charming person. I’m blessed to have met her. Rest In Peace pic.twitter.com/66dlAJmjlj — Kevin McKidd (@TheRealKMcKidd) October 11, 2022

Kathy Griffin : «Je ne peux pas vous dire combien de femmes et de gays sont bouleversés, émus et nostalgiques de quelque chose du passé avec la nouvelle du décès de la fabuleuse Dame Angela Lansbury».

I cannot tell you how many ladies and gays are crushed, moved and feeling nostalgic about something in the past with the news of the passing of the fabulous Dame Angela Lansbury. — Kathy Griffin (@kathygriffin) October 11, 2022

Mario Cantone : «Reposez en paix Grande Dame Angela Lansbury».

Rest In Peace Great Dame Angela Lansbury. She was a glorious one. pic.twitter.com/BJWL7HAcDX — Mario Cantone (@macantone) October 11, 2022

Les frères Farrelly : «Reposez en paix Angela Lansbury».

Robert Iger : «La bien-aimée Mme Potts de Disney, Angela Lansbury… une professionnelle accomplie, une actrice talentueuse et une personne adorable. Reposez en paix».

Disney’s beloved Mrs. Potts, Angela Lansbury…a consummate professional, a talented actress, and a lovely person. Rest In Peace. https://t.co/QsV8oEHOPh — Robert Iger (@RobertIger) October 11, 2022

Les Tony Awards : «à la comédienne ultime qui a présenté les Tony Awards plus que quiconque et a remporté six #TonyAwards, dont un Tony spécial pour l'ensemble de sa carrière au théâtre en juin dernier, nous sommes profondément reconnaissants. Tu vas nous manquer, Dame Angela Lansbury».

Ken Olin : «L'un de mes premiers rôles d'acteur à Hollywood a été sur #MurderSheWrote avec la grande Angela Lansbury. Elle était très gentille avec moi, extrêmement concentrée, digne mais pas guindée et toujours préparée. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec une telle professionnelle au début de ma carrière».

One of my first acting jobs in Hollywood was on #MurderSheWrote with the great Angela Lansbury. She was very kind to me, extremely focused, dignified but not stuffy, and always prepared.



I was very lucky to work with such a consummate professional early in my career. — Ken Olin (@kenolin1) October 11, 2022

Raphael Sbarge : «Angela Lansbury, pour nous tous qui avons eu l'extrême joie de travailler avec elle, adorait les acteurs. Elle se souciait profondément du fait que nous prenions soin de nous et nous faisait sentir comme si nous faisions partie de sa famille. Elle était absolument authentique, toujours gentille et quelque chose en elle a toujours touché mon cœur».

Angela Lansbury, for all of us who



had the extreme joy of working with her, loved actors. She cared deeply that we were taken care of, and made us feel like we were a part of her family. She was absolutely authentic, always kind, and something about her always touched my heart. pic.twitter.com/oCXLnaWAID — Raphael Sbarge (@RaphaelSbarge) October 11, 2022

La Motion Picture Association : «L'une des plus grandes actrices de notre temps. Au cinéma, à la télévision et sur scène, Angela Lansbury a eu une carrière prolifique de huit décennies, remportant six Tonys et remportant des nominations pour 18 Emmys et trois Oscars». Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses fans du monde entier».

One of the greatest actors of our time.





Across film, TV and stage, Angela Lansbury had a prolific eight-decade career, winning six Tonys and earning nominations for 18 Emmys and three Oscars.





Our thoughts are with her family, friends and fans worldwide. https://t.co/kNghLb2Xcn — Motion Picture Association (@motionpictures) October 11, 2022

Lin-Manuel Miranda : «Singulière. Merci Angela Lansbury. Tu vas terriblement nous manquer».

Robert Wagner : «Jill et moi avons été attristés d'apprendre le décès de notre chère amie Angela Lansbury. C'était une femme merveilleuse et une grande actrice. Elle va vraiment nous manquer».

Alan Cumming : «Elle était mon porte-bonheur ! Elle m'a donné mon prix Oliver, et la nuit d’avant que je gagne le Tony pour Cabaret, elle était venue voir le spectacle ! RIP Angela Lansbury ! Quelle déesse».

Kim Cattrall : «Quelle vie incroyable. J'ai eu le grand plaisir de la rencontrer une fois et j'ai pu la remercier pour tous ces personnages et performances mémorables qu'elle a donnés».

Alyssa Milano a le cœur brisé.

Catherine Zeta-Jones : «Très chère, Chérie, Dame Angela Lansbury. Repose en paix. Notre interprétation en duo à Broadway restera à jamais l'une des joies de ma vie. (…) Tu brilleras pour toujours dans nos cœurs. Je t’aime Angela, Catherine».

Jennifer Beals : «Je ne peux même pas commencer à vous raconter les innombrables fois où j'ai été si fatiguée lors d'un tournage de nuit que j’en ai appelé à mon infatigable Angela Lansbury intérieure. Son endurance et son éclat étaient vénérables».

I can’t even begin to tell you the countless times I’ve been so tired on a night shoot and tried to channel my inner, inexhaustible Angela Lansbury. Her stamina and brilliance were worshipful. #RIPAngelaLansbury https://t.co/Mo2TAmr5QN — Jennifer Beals (@jenniferbeals) October 11, 2022

Josh Gad : «Il est rare qu'une personne puisse toucher plusieurs générations (…) Angela Lansbury était cette artiste (…) elle a touché 4 générations».