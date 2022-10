Le groupe Shaka Ponk se sépare, avec un album et une tournée en guise d'adieu

Après vingt ans d’existence, le groupe de rock français Shaka Ponk tire sa révérence. Une aventure musicale qui s’achèvera avec la sortie d’un album et une tournée en 2023.

Shaka Ponk, c’est fini… ou presque. Après plus d’un million de disques vendus et vingt ans d’existence, les membres du groupe, dont les chanteurs Frah et Sam, ont annoncé leur séparation ce jeudi 13 octobre. Mais avant de mettre un point final à cette aventure collective, ils sortiront un septième et nouvel album qui s’accompagnera d’une tournée, baptisée «The Final F#*cked Up Tour».

«Shaka Ponk était un projet sans prétention auquel le public a donné toute son ampleur. Une parenthèse artistique décalée au milieu d’une société, sérieusement «dysfonctionnelle», fondée sur la consommation, l’exploitation des ressources de la planète sans jamais la nourrir en retour. Grâce au public, Shaka Ponk est devenu notre vie, et cette vie nous a nourri. Nous voulons maintenant la nourrir en retour», ont expliqué les musiciens ,qui souhaitent désormais soutenir la cause écologique à travers leurs projets, comme The Freaks.

Le groupe Shaka Ponk repartira dès le 12 octobre 2023 sur les routes de France et se produira dans une trentaine de villes. Les fans pourront notamment les applaudir une dernière fois les 18 et 19 octobre 2023, au Zénith de Paris. Les billets sont d’ores et déjà en vente. Concernant le nouvel album, on ne connaît pas encore la date de sortie.