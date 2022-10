Mort du créateur de «Yu-Gi-Oh !» : Kazuki Takahashi serait mort en tentant de sauver des personnes de la noyade

Un récent rapport de l’armée américaine jette une lumière nouvelle sur les dramatiques circonstances de la mort du créateur de «Yu-Gi-Oh !», Kazuki Takahashi, décédé cet été à l’âge de 60 ans. Le célèbre mangaka aurait perdu la vie en tentant de sauver des personnes de la noyade.

Mort en héros. Dans un récent rapport de Stars & Stripes, un journal militaire dépendant du ministère de la Défense américaine, un article rapporte qu'un officier de l'armée a été salué pour avoir «sauvé trois personnes d'un contre-courant sur un site de plongée populaire d'Okinawa, un événement qui a apparemment coûté la vie à un mangaka japonais bien connu (Kazuki Takahashi, créateur du manga Yu-Gi-Oh est décédé le 4 juillet dernier, ndlr)», est-il écrit.

A U.S. Army officer was recognized for rescuing three people from a riptide at a popular Okinawa dive spot in an episode that apparently killed a well-known Japanese manga artist.https://t.co/PsulXKm4Ak

— Stars and Stripes (@starsandstripes) October 11, 2022