Théâtre : Julie de Bona et Elie Semoun réunis sur scène en janvier

Habituée des séries à succès, Julie de Bona donnera la réplique à Elie Semoun dès janvier prochain au théâtre de la Madeleine, dans la comédie «Suite Royale». Cette pièce marque le retour au théâtre de l'acteur, neuf ans après sa performance dans l'adaptation du «Placard» par Francis Veber.

Des retrouvailles. Après avoir partagé l’affiche au cinéma dans «Cyprien» en 2009, Elie Semoun et Julie de Bona vont se retrouver sur les planches en 2023. Le duo, réuni par le metteur en scène Bernard Murat, formera un couple marié depuis 15 ans dans «Suite royale», comédie programmée au théâtre de la Madeleine à partir du 27 janvier prochain. Un texte signé Judith Elmaleh et Hadrien Raccah, à qui l’ont doit notamment les pièces «L’Invitation» et «Les Grandes ambitions», respectivement campées par Gad Elmaleh et Matt Pokora.

Sur scène, la comédienne largement plébiscitée par la fiction française (Les Combattantes, Le Bazard des charités, Peur sur le lac...) ne devrait pas être au bout de ses surprises. Invitée dans un Palace parisien - une première pour ce couple au budget modéré - par son mari Antoine (Elie Semoun), ce dernier s'apprête à lui annoncer une grande nouvelle, qui va bouleverser leur vie.

Elie Semoun de retour au théâtre

Avec cette comédie, Elie Semoun renoue avec le théâtre et joue pour la seconde fois de sa carrière dans une pièce. L'humoriste, qui affiche pas moins de sept one man shows à son actif - dont son dernier «Elie Semoun et ses monstres» qu'il jouera, notamment, à Paris les 6 et 7 décembre prochains - avait fait ses premiers pas au théâtre en 2014.

A l'époque, Francis Veber lui avait confié le rôle emblématique de François Pignon, dans la première adaptation pour la scène du film culte «Le Placard», sorti en 2001. Une expérience théâtrale avec laquelle l'humoriste s'apprête donc à renouer.