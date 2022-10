Le soldat rose va faire son retour sur scène en 2023, quinze ans après sa création

Pour célébrer ses 15 ans, le conte musical culte «Le Soldat rose», imaginé par Louis Chedid et Pierre-Dominique Burgaud, va opérer son grand retour sur scène en octobre 2023. La billetterie ouvre demain, mardi 18 octobre.

«Le Soldat rose» fête ses 15 ans de scène. A l’occasion de cette date anniversaire, le conte musical culte composé par Louis Chedid, écrit par Pierre-Dominique Burgaud et illustré par Cyril Houplain revient sur les planches dans une nouvelle mise en scène. Il investira le Grand Rex à Paris du 20 octobre au 5 novembre 2023 et partira en tournée à travers l’Hexagone.

Sorti en 2006 d’abord sous la forme d’un album comptant parmi ses interprètes les plus grands noms de la scène française - Francis Cabrel, Alain Souchon, Vanessa Paradis, Bénabar ou encore M - le disque écoulé à plus de 500.000 exemplaires avait remporté, dès l’année suivante, une Victoire de la musique dans la catégorie meilleur album de chansons.

Une première adaptation en 2008

Mais ce n’est qu’en 2008 que l’histoire du Soldat rose est adaptée sur les planches. Mis en scène à l’époque par Shirley et Dino, le succès est immense et le spectacle enchaîne les représentations. Sous la houlette du metteur en scène Julien Alluguette, il s’apprête à revivre, avec à la clef une plongée dans l’univers du petit Joseph qui, lassé du monde des adultes, se réfugie un soir dans un grand magasin de jouets. Alors que sous ses yeux, les figurines s’animent, il se lie d’amitié avec l’une d’entre elles : le soldat rose dont aucun enfant ne veut. En attendant de découvrir cette nouvelle version, toujours portée par les titres bien connus de Louis Chedid - à l'instar du morceau principal «Le soldat rose» interprété à l'origine par son fils M - la billetterie ouvre ce mardi 18 octobre.

Pour mémoire, après le succès du premier album, deux suites toujours écrites par Pierre-Dominique Burgaud ont vu le jour. «Le soldat rose 2», sorti en 2013, avait en revanche été composé par Francis Cabrel et interprété entre autres par Thomas Dutronc, Nolwenn Leroy ou encore Tété. Les compositions du troisième album, dévoilé lui en 2017, avaient quant à elles été imaginées par Alain Souchon et ses fils, et chantées par Renan Luce, Zazie, Calogero ou encore Olivia Ruiz.