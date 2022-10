Les Daft Punk ont ouvert leur compte TikTok ce lundi

Le mythique groupe Daft Punk vient d'ouvrir ce lundi 17 octobre son compte officiel TikTok, a fait savoir la plate-forme dans un communiqué.

Après avoir annoncé, à la stupeur générale, la fin de Daft Punk début 2021, les pionniers de la French touch se sont lancés ce lundi sur TikTok. Formé en 1993, le duo Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, auteur de quatre albums studio et de dizaines de tubes tels que «Around the World» ou encore «Get Lucky», y donnera accès à l’ensemble de son catalogue musical.

Des sons que la communauté TikTok pourra utiliser dans ses créations, a annoncé le réseau social, précisant également qu’ils pourront «découvrir un contenu exclusif issu des archives du groupe».

Deux filtres officiels créés pour l’occasion

Pour célébrer cette arrivée, deux filtres en réalité augmentée spécifiquement créés pour marquer l’événement seront accessibles dès demain, mardi 18 octobre. «Conçus par la créatrice d'effets néerlandaise Isabel Palumbo, l'un des deux filtres fera apparaitre un casque intégral Daft Punk que la communauté TikTok pourra personnaliser, alors que le second donnera vie à Charles, le personnage du chien présenté pour la première fois dans le clip réalisé par Spike Jonze pour "Da Funk", morceau nommé aux Grammy Awards en 1998», a déclaré TikTok dans le même communiqué.

Une nouvelle qui ne devrait pas manquer de ravir les fans, toujours orphelins de nouveautés créatives du côté des stars des platines.