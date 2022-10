Cinéma : la ministre de la Culture se félicite de la sortie de «Black Panther» dans les salles françaises

La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak s'est félicitée ce mardi de la confirmation par Disney de la sortie du prochain Marvel «Black Panther» dans les cinémas français.

Disney a annoncé ce lundi que le film «Black Panther : Wakanda Forever» sera bien dévoilé sur grand écran. Une nouvelle saluée par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak.

«Disney menaçait de ne pas sortir ce film en salles, ce qui aurait été un vrai handicap pour nos cinémas. N'oublions pas que ces films américains financent le cinéma français» via la taxe sur les billets, a poursuivi la ministre, en marge d'une visite ce mardi de l’École nationale d’architecture de Strasbourg.

«On a besoin des blockbusters»

«Ces blockbusters, qui font venir beaucoup de monde dans nos cinémas, on en a besoin», a-t-elle poursuivi, alors que les cinémas français ont perdu un tiers de leur public depuis la pandémie et ont connu leur plus bas historique en septembre.

La France fait figure d'exception avec son calendrier strict de sortie des films sur plus d'un an entre la salle de cinéma, les plates-formes et la télévision, appelé chronologie des médias et destiné à protéger les salles et la diversité de la création.

Ce modèle a été réformé il y a huit mois pour intégrer les plates-formes, mais le sujet reste brûlant. Disney, qui cherche à promouvoir sa propre offre de streaming Disney+, réclame des aménagements, menaçant notamment de ne plus sortir du tout certains blockbusters au cinéma.

le 9 novembre au cinéma

Des négociations ont été ouvertes début octobre et, lundi, Disney a finalement confirmé la sortie sur grand écran de «Black Panther : Wakanda Forever», le 9 novembre. Toujours réalisée par Ryan Coogler, le film durera près de trois heures.

«La chronologie des médias (...) ne peut pas être un bloc de marbre figé», a souligné la ministre. Du fait de «l'accélération du paysage des plates-formes, on ne peut pas attendre deux ans pour la faire évoluer».

Le lancement de discussions «a permis de rassurer Disney sur une volonté d'évolution, même si cela ne veut pas dire qu'on va trouver un accord si vite avec lui», a-t-elle ajouté. Mais cela permet aussi «de faire cesser ce chantage sur la sortie de certains films en salles».