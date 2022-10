Cinéma : «Smile» enregistre la meilleure performance pour un film d'horreur en 2022 devant «Scream»

«Smile» poursuit son ascension. Le long métrage de Parker Finn devient le film d’horreur le plus vu en France cette année, devant «Scream» et «Nope».

Le succès ne cesse de se confirmer. Après seulement trois semaines d’exploitation, «Smile», porté par l’actrice Sosie Bacon, se hisse à la première place du box-office français des films d’horreur sortis cette année. Une performance qui pourrait ne pas s'arrêter là, alors que les vacances débutent à la fin de la semaine et que la fête d'Halloween, propice aux rendez-vous horrifiques, se tient à la fin du mois.

Déjà plus de 635.000 entrées en France

Après avoir déjà passé la barre des 500.000 entrées en à peine quinze jours, «Smile» continue sur sa lancée. A l'issue de son troisième week-end d'exploitation, il cumule dorénavant 636.027 entrées. Des chiffres de fréquentation, qui le place incontestablement devant «Scream 5» et «Nope», respectivement sortis en janvier et en août dernier.

En treize semaines, le très attendu «Scream 5», nouveau volet de la franchise horrifique dévoilé 25 ans après le premier opus, avait ainsi enregistré près de 540.000 entrées au total, selon les chiffres partagés par Allocine. Le film d’épouvante «Nope», réalisé par le cinéaste oscarisé Jordan Peele, a de son côté cumulé un peu plus de 512.000 entrées en neuf semaines d’exploitation.

Adoubé par le maître de l'horreur Stephen King, qui sur Twitter a encensé la performance de l'actrice Sosie Bacon, le film affiche également une belle performance à l'international, et a déjà rapporté 66 millions de dollars de recettes.

SMILE opens this weekend. Good, scary horror film, but the real surprise is Sosie Bacon as Rose. What a hell of a performance.

