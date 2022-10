Creed III : la bande-annonce officielle du film dévoilée

La bande-annonce de Creed III, qui sortira le 1er mars 2023, a été dévoilée ce mardi 18 octobre. Et le film s’annonce exceptionnel.

Sans Rocky, Adonis vole désormais de ses propres ailes. Alors que le troisième opus du film Creed, dédié à la boxe, est attendu pour le 1er mars 2023, la bande-annonce a été révélée ce mardi au lendemain des deux premières affiches.

Adonis Creed ne sera donc plus accompagné par Rocky Balboa (Sylvester Stallone), qui a officiellement pris sa retraite avec Creed 2 et les retrouvailles avec son vieil ennemi Ivan Drago. C’est l’acteur principal Michael B. Jordan qui a repris les rênes de la réalisation et de la mise en scène. Le comédien succède à Ryan Coogler et Steven Caple Jr.

«Mes débuts en tant que réalisateur ?! Cela semble toujours fou à dire, mais il n'y a pas de film qui m'ait été plus personnel et aucun film dans lequel je ne me sois senti plus prêt à diriger. Ravi de partager la première bande-annonce de Creed 3. À mon casting et à mon équipe, merci d'avoir travaillé si dur pour perpétuer l'héritage de la franchise», a confié Michael B. Jordan sur Twitter.

My directorial debut?! Still sounds crazy to say but there's no film that has been more personal to me and no film I've felt more ready to steer. Excited to share the first trailer for Creed 3. To my cast & crew thanks for working so hard to continue the legacy of the franchise. pic.twitter.com/PSbOr2usdH

— Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) October 18, 2022