Mylène Farmer : son nouvel album «L'Emprise» sortira le 25 novembre

Après avoir dévoilé le morceau «A tout jamais», Mylène Farmer sortira un nouvel album, intitulé «L’Emprise», le 25 novembre.

Les fans de Mylène Farmer devront encore faire preuve de patience. L’artiste reviendra avec un nouvel album, «L’Emprise», dans les bacs le 25 novembre. Une date qui correspond à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La pochette de cet opus très attendu a également été dévoilée, montrant la star en position fœtale.

Quatorze titres, dont à «A tout jamais», composé et réalisé par Woodkid, composeront cet album qui sera disponible en version digitale, en format CD et double vinyle.

Mylène Farmer défendra ses nouveaux morceaux à partir du 3 juin prochain dans le cadre de «Nevermore 2023», la plus grande tournée des stades de l’histoire de la musique. Plus de 400.000 billets ont d'ores et déjà été vendus.