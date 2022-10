Cinéma : le film «Novembre», avec Jean Dujardin, passe le cap du million d'entrées en France

Sorti le 5 octobre dernier au cinéma, «Novembre», campé par Jean Dujardin, a dépassé le million d’entrées. Le nouveau film de Cédric Jimenez, présenté un peu plus d'un an après «Bac Nord», retrace les cinq jours d’enquête après les attentats du 13 novembre 2015.

Une belle performance. En seulement deux semaines d’exploitation, «Novembre» a passé le cap du million d’entrées, enregistrant très exactement 1.021.819 entrées, selon des chiffres compilés mercredi par CBO Box Office. Le film interprété par Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain et Lyna Khoudri s'était d'emblée offert un démarrage sur les chapeaux de roues.

«Novembre» pourrait dépasser «Bac Nord»

Plus de 592.000 spectateurs s'étaient déplacés en salles la première semaine pour découvrir cette enquête sous tension, qui retrace la traque des terroristes en cavale après les attentats de Paris le 13 novembre 2015.

Cette course contre-la-montre, menée à l’époque par les policiers de la sous-direction antiterroriste de la PJ et scrupuleusement reconstituée par le réalisateur Cédric Jimenez, un an après «Bac Nord», a poursuivi sur sa lancée pour sa deuxième semaine d’exploitation, attirant à nouveau près de 430.000 spectateurs.

Alors que le succès public se confirme, il peut espérer, à terme, dépasser les 2,2 millions d'entrées de «Bac Nord» l'an dernier. Présenté à Cannes hors compétition en mai dernier, le film avait déjà fait sensation sur la croisette.