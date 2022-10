The Crown : l'actrice Judi Dench trouve la série «cruellement injuste» à l'égard de la famille royale

Alors que la saison 5 de The Crown sera dévoilée le 9 novembre, l’actrice Judi Dench, mémorable M dans la saga «James Bond», demande que la série précise clairement qu’elle relève de la fiction dans une lettre ouverte au Times UK. Elle considère en effet que la description de la famille royale est «cruellement injuste» et «préjudiciable».

Un manque de transparence. Après avoir campé à l’écran la directrice des services secrets britanniques dans «James Bond» entre 1995 et 2012, l’actrice britannique multirécompensée a pris la plume pour défendre la famille royale. Dans une lettre envoyée au Times UK, elle pointe du doigt les libertés prises par la série entre la réalité historique et la fiction, qualifiant la description faite par Netflix des Windsor d’«injuste» et de «préjudiciable» pour la famille royale. Pour mémoire, la saison 5 de «The Crown» mettra en scène les années 1990, marquées notamment par le divorce de Lady Di et du Prince Charles, mais aussi la mort de la princesse de cœurs dans un accident tragique, en 1997.

Un sensationnalisme préjudiciable

«Plus le drame se rapproche de notre époque actuelle, plus il semble disposé à brouiller librement les frontières entre l'exactitude historique et le sensationnalisme grossier», note ainsi l’actrice dans sa missive, publiée avant la sortie de la cinquième saison et relayée par Variety. Considérant cette lecture préjudiciable pour la famille royale, mais précisant toutefois soutenir la liberté d’expression, l’actrice demande à Netflix de rappeler explicitement que «The Crown» est une œuvre de fiction.

«Étant donné certaines des suggestions blessantes apparemment contenues dans la nouvelle série – que le roi Charles a comploté pour que sa mère abdique, par exemple, ou a suggéré une fois que la parentalité de sa mère était si déficiente qu'elle aurait peut-être mérité une peine de prison – c'est à la fois cruellement injuste aux individus et préjudiciable à l'institution qu'ils représentent», note ainsi l’actrice oscarisée.

«Personne ne croit plus que moi à la liberté artistique, mais cela ne peut pas rester incontesté», précise-t-elle, avant de conclure : «Bien que cette semaine «The Crown» a été publiquement déclaré comme ayant toujours été un "drame fictif", les créateurs du programme ont résisté à tous les appels leur demandant de porter cette clause au début de chaque épisode. Le moment est venu pour Netflix de le reconsidérer – pour le bien d'une famille et d'une nation si récemment endeuillées, en signe de respect envers une souveraine qui a servi son peuple si consciencieusement pendant 70 ans, et pour préserver sa propre réputation aux yeux de leurs abonnés britanniques».

Ce n’est pas la première fois qu'une personnalité publique britannique exhorte Netflix à préciser ses intentions. Le secrétaire d’état à la Culture Oliver Dowden, avait lui aussi pris position pour plus de transparence, en novembre 2020. De son côté, la plate-forme n’entend pas répondre à leurs demandes, avançant que «The Crown» a toujours été présenté comme un drame basé sur des événements historiques.