Harry Potter : des pièces à l’effigie du petit sorcier crées au Royaume-Uni pour les 25 ans du roman

L'organisme britannique chargé de l'impression de la monnaie et des billets a annoncé ce jeudi dans un communiqué la création d’une série de pièces à l’effigie d’Harry Potter, à l’occasion des 25 ans de la sortie du premier ouvrage de J.K. Rowling.

Happy Birthday Harry. «Royal Mint lance une collection de pièces ensorceleuses pour célébrer le 25e anniversaire d'"Harry Potter à l'école des sorciers"», a fait savoir ce jeudi l'organisme britannique chargé de l'impression de la monnaie et des billets au Royaume-Uni. Pour fêter cet événement, le célèbre petit sorcier figurera notamment sur une pièce de 50 pence.

Ce ne sera pas le seul héros de la saga créée par J.K. Rowling à se faire tirer le portrait pour l’occasion, puisque Dumbledore sera lui aussi représenté sur cette collection spéciale. Au total quatre modèles de pièces ont été imaginés, les deux autres mettant en avant le train Poudlard Express et l'école de sorcellerie Poudlard.

Fidèles à l’esprit fantastique de la saga aux sept volumes, ces pièces de collections ont été dotées d’un effet d’optique. Ce dernier imite l'impact d'un «coup de foudre» lorsqu'on fait tourner la pièce devant la lumière. Il a été obtenu grâce à un laser dernier cri qui donne à la fois un caractère «magique» aux pièces, mais permet aussi de les sécuriser et de les authentifier, a précisé Royal Mint.

Harry is here! We have made a spellbinding 50p to celebrate 25 years of #HarryPotter and the Philosopher’s Stone by @jk_rowling. Wand(er) over to our website to get yours! https://t.co/j0rSQ3eHXi @wizardingworld pic.twitter.com/58hf8XjOu0

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) October 20, 2022