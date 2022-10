«Le pire voisin au monde» : Tom Hanks en veuf grincheux dans une bande-annonce inédite

Après sa performance dans le biopic «Elvis», Tom Hanks reviendra au cinéma dans «Le pire voisin au monde», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. Cette comédie dramatique sortira le 1er mars 2023.

A 66 ans, Tom Hanks ne cesse de tourner, démontrant qu’il n’est pas encore tout à fait prêt à prendre sa retraite. Après avoir incarné le redoutable colonel Parker, manager du King, dans le biopic «Elvis» de Baz Luhrmann sorti en juin dernier, la star américaine sera la tête d’affiche de la comédie «Le pire voisin au monde», dont la bande-annonce a été dévoilée jeudi 20 octobre.

Dans cette adaptation du roman à succès «A man called Ove» du Suédois Fredrik Backman, l’acteur incarne Otto Anderson, qui a perdu le goût de vivre depuis le décès de sa femme et la perte de son travail. Errant dans sa résidence, il passe son temps à râler sur ses voisins. Jusqu’au jour où une nouvelle famille vient s’installer près de chez lui dans le quartier. Contre toute attente, il va peu à peu se lier d’amitié avec elle.

Outre Tom Hanks, qui est à la fois acteur et producteur de ce film réalisé par Marc Forster, on retrouvera au casting Mariana Trevino, Rachel Keller et Manuel Garcia-Rulfo. «Le pire voisin au monde» sortira sur les écrans français le 1er mars 2023.