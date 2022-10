Omar Sy rejoint le casting de «The Book of Clarence», nouveau projet du réalisateur Jeymes Samuel

La star française Omar Sy rejoint le casting du nouveau projet de Jeymes Samuel, lauréat l’année dernière du BAFTA du meilleur nouveau scénariste, réalisateur ou producteur pour son western «The Harder they Fall». Il donnera la réplique à Lakeith Stanfield.

Omar Sy est au rendez-vous d’une nouvelle production d'envergure. L’acteur français sera l’une des têtes d’affiche de «The Book of Clarence», le nouveau projet de Jeymes Samuel après le succès «The Harder they Fall», primé l'année dernière au BAFTA, a dévoilé Deadline. L'interprète de «Lupin» et «Intouchable» ne sera pas la seule star du film puisqu'il donnera la réplique à Lakeith Stanfield, notamment nommé aux Oscars l'année dernière pour sa performance dans «Judas and the black Messiah». Une annonce qu'Omar Sy a d'ailleurs relayée sur ses réseaux.

Peu de choses ont pour l'instant filtré sur l'histoire de ce long métrage en cours de projet, mais il s'annonce comme une épopée biblique fantasque, a toutefois précisé le réalisateur britannique Jeymes Samuel au site américain, attisant la curiosité.

«Vous vous souvenez de ces épopées bibliques, autour de la Bible, comme "Les Dix Commandements", "La Plus grande histoire jamais racontée" ou "Ben-Hur" ? Tous ces trucs qui accompagnent la Bible ? Ce sera un peu comme ça avec "The Book of Clarence"», a expliqué le réalisateur. Et de préciser : «L'histoire se déroule en 29 après Jésus Christ et c'est un grand délire extravagant et de pur plaisir. Le film est écrit et prêt à partir en tournage».

Selon Deadline, la société de production Legendary aurait acquis les droits du film mais pour l'heure, aucune date de sortie n'a été annoncée.