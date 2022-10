Angelina Jolie : quelle cantatrice célèbre l’actrice incarnera-t-elle au cinéma ?

Après s’être intéressé à Jackie Kennedy et Lady Di, le réalisateur Pablo Larrain consacrera un biopic à Maria Callas. Et c’est Angelina Jolie qui incarnera la cantatrice grecque décédée en 1977.

Intitulé «Maria», le biopic sur Maria Callas, dont on ne connaît pas encore la date de sortie et dont le scénario sera signé Steven Knight, reviendra sur «l’histoire tumultueuse, belle et tragique de la vie de la plus grande chanteuse d’opéra du monde, reconstituée pendant ses derniers jours dans le Paris des années 1970», selon les informations dévoilées par le magazine américain Variety.

Pour se glisser dans la peau de la célèbre cantatrice morte à l'âge de 53 ans, le cinéaste chilien Pablo Larrain, qui a déjà réalisé «Jackie» et «Spencer», et qui sera aux commandes de ce long-métrage, a fait appel à Angelina Jolie.

La comédienne de 47 ans a déclaré prendre «très au sérieux la responsabilité de transmettre à l'écran la vie et l'héritage de Maria». «Je donnerai tout ce que je peux pour relever ce défi», a ajouté celle qui travaille en parallèle sur son cinquième film, «Whitout Blood», en tant que réalisatrice.