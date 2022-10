Lana Del Rey : la chanteuse supplie ses fans de ne pas écouter la musique qui lui a été volée

Après le vol de son ordinateur portable, Lana Del Rey supplie ses fans de ne pas écouter ses morceaux de musique inédits qui pourraient être mis en ligne illégalement.

Une situation stressante. Mercredi, Lana Del Rey a supplié ses fans de ne pas écouter toute musique inédite qui pourrait être mise en ligne par un voleur. La chanteuse, dont le vrai nom est Elizabeth Grant, a déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram privé, et ensuite partagée par un tiers sur Twitter, que des titres de son 9e album en cours d’élaboration pourraient être prochainement mis en ligne de manière illégale. En cause, le vol de son ordinateur portable personnel survenu plus tôt cette année.

«Il y a quelques mois, j'ai garé ma voiture sur Melrose Place et je me suis éloignée une minute, a-t-elle expliqué à ses fans ce mercredi. Et la seule fois où j'ai laissé mon sac à dos dans ma voiture, quelqu'un a cassé toutes les vitres et l'a pris et à l'intérieur se trouvaient mon ordinateur, mes trois caméscopes et mes disques durs», a-t-elle déclaré.

Lana Del Rey a ajouté qu’elle avait dû effacer à distance le contenu de l'ordinateur, dont 200 pages de son livres en cours d’écriture. Elle a dit qu'elle n'utilisait «aucun système cloud», mais qu'en accédant à son ordinateur portable, quelqu'un avait pu «accéder à distance à son téléphone», et lui voler sa musique inédite et quelques «photos personnelles».

«S'il vous plaît, n'écoutez pas la musique si vous l'entendez, car elle ne sort pas encore», a-t-elle donc supplié auprès de ses fans, leur promettant de continuer à travailler sur son prochain album et de revenir bientôt avec de nouveaux morceaux.