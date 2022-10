«Astérix et Obélix : L'empire du Milieu» : une nouvelle bande-annonce dévoilée

L’acteur et réalisateur Guillaume Canet a dévoilé ce mardi une nouvelle bande-annonce d’«Astérix et Obélix : L’empire du Milieu». Une production qui sortira le 1er février 2023 avec un casting cinq étoiles.

Par Toutatis, les irréductibles Gaulois seront de retour le 1er février 2023 dans «Astérix et Obélix : L’empire du Milieu». Une nouvelle bande-annonce de ce film très attendu a été mise en ligne ce mardi sur les réseaux sociaux par Guillaume Canet, lequel endosse la double casquette d’acteur et réalisateur.

Bonjour à toutes et à tous !!! Voici le deuxième Teaser d’Asterix et Obelix !! A bientôt pour la suite !! Sortie le 1er février ! #asterixetobelixlempiredumilieu #teaser #film #cinema pic.twitter.com/8FR37AvRAI — Guillaume Canet (@guillaumecanet) October 25, 2022

Alors que les premières images de cette superproduction au budget colossal de 65 millions d’euros avaient été dévoilées en septembre, montrant une partie de la distribution, ce deuxième teaser permet de découvrir d’autres acteurs qui complètent le casting cinq étoiles. Parmi eux, les rappeurs Olrelsan et Bigflo et Oli, les youtubeurs McFly et Carlito, la comédienne Audrey Lamy, ainsi que la chanteuse Angèle.

Dans ce nouvel opus, dont le scénario ne s’inspire d’aucune BD de René Goscinny et Albert Uderzo pour la première fois, Astérix (Guillaume Canet) et Obélix (Gilles Lellouche) vont quitter leur village pour aider la princesse Fu-Yi et délivrer sa mère, l’impératrice de Chine. Cette dernière est emprisonnée par le prince Deng Tsin Quin. Et inévitablement, les deux célèbres Gaulois vont croiser le chemin de Jules César (Vincent Cassel).