Vacances de la Toussaint 2022 : l'exposition «Fragile !» attend les tout-petits à la Cité des sciences et de l'industrie

Alors que les vacances de la Toussaint battent leur plein, les tout-petits peuvent découvrir l’exposition «Fragile !» à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris. Une expérience immersive visant à apprendre la notion de fragilité.

Après «Cabanes» en 2019 et «Contraires» en 2020, la Cité des sciences et de l’industrie invite depuis quelques temps les tout-petits, âgés de 2 à 6 ans, à participer à des expériences contemplatives, actives ou participatives à l’occasion de l’exposition «Fragile !», conçue par Universcience et ouverte jusqu’au 8 janvier 2023.

En se plongeant dans le monde de Windy le ballon de baudruche, Iggy l’œuf, Folia la feuille de papier, Glitch le savon, Plote la pelote de laine et Roky le caillou, qui s’est cassé au grand dam de ses copains, les enfants vont découvrir la notion de fragilité. Ils appréhenderont ce concept grâce à cette exposition qui «se vit comme une histoire», et qui s’articule en cinq chapitres thématisés.

Avec pour mission de réparer Roky qui se pensait pourtant incassable, les tout-petits commenceront l’aventure au sein du «Cabinet de curiosités», qui leur permettra de mettre des mots sur cette notion souvent abstraite, puis ils se dirigeront vers la salle de projection du «Petit monde», où un film de six minutes leur présentera leurs six compagnons de route.

Au cours de «La grande aventure», les bambins devront manipuler des objets fragiles, utiliser des matériaux délicats comme le tissu, et expérimenter la chute.

Au terme de cette expérience enrichissante, les tout-petits pourront se retrouver à la «câlinerie» pour faire des bisous à des peluches ou enlacer des coussins. Une étape visant à démontrer que la fragilité peut être une force, et qu’il est primordial de prendre soin les uns des autres.

Exposition «Fragile !», jusqu’au 8 janvier 2023, à la Cité des sciences et de l’industrie, 30, avenue Corentin-Cariou, Paris, 19e. Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.