Yseult : «psychologiquement détruite», la chanteuse met fin à sa tournée

La chanteuse Yseult a annoncé que son état de santé psychologique lui imposait de mettre un terme prématuré à sa tournée.

Trop c'est trop. Ce lundi 24 octobre, la chanteuse Yseult a posté une série de messages expliquant devoir prendre du repos, et donc devoir mettre prématurément un terme à sa tournée. «J'ai mis fin à ma tournée car ma santé ne me permettait plus d'honorer les concerts, mais c'est surtout à cause de mon ancien entourage que j'ai pris la décision de mettre fin à ma tournée car je ne pouvais plus continuer [...] en étant psychologiquement détruite.»

«Je ne voulais plus continuer ma tournée ou sortir des projets avec mes anciens partenaires, à toujours me pousser à bout, à mettre en péril ma carrière, ma santé et ma réputation. Durant la période de développement de mes projets, j'étais prise d'une colère vive et intense», poursuit-elle.

«Dans tout ce chaos, je reste fidèle à une seule personne, il capte les enjeux de mon ambition, nous partageons les mêmes combats au sein de nos industries. Nous avons uni nos forces pour montrer que le corps gros à une place importante dans la culture pop et la mode», ajoute celle qui a défilé pour la marque l'Oréal dans le cadre du défilé «Walk Your Worth» («Marchez à votre valeur»), lors de la Fashion Week de Paris en octobre dernier.

La chanteuse pourrait décider de repartir de zéro aux Etats-Unis. «Je reviens des US, en mode nouveau souffle. Los Angeles matche bien avec ma mentalité. J'ai fait des nouvelles rencontres, la majorité salue mon statut d'artiste, entrepreneuse, manager, directrice artistique, productrice, pour eux il est important de s'affranchir et d'être polyvalente», déclare-t-elle.





Capture Instagram yseult___

Une chose est certaine, Yseult va d'abord lever le pied et ce n’est en aucun cas pour elle un aveu de faiblesse. «Je suis un être humain avec un cœur et non un robot. C'est une force de se livrer autant et non une faiblesse, au contraire».