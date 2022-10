Le cinéma fait sa promotion dans un clip et mise sur l'humour

Afin de contrer la baisse de fréquentation des salles obscures en France depuis la crise sanitaire, le cinéma fait sa promotion dans un clip plein d’humour.

Pas question de rester les bras croisés. Alors que les salles obscures ont connu une baisse d’un tiers de leur fréquentation depuis la pandémie, selon les chiffres de l’AFP, avec un mois de septembre au plus bas, une campagne de promotion a été lancée ce mercredi par la Fédération Nationale des Cinémas Français, dévoilée par le Parisien.

L’objectif : faire revenir les spectateurs en salles et fédérer le public autour d’un slogan : «On a tous une bonne raison d’aller au cinéma». Un leitmotiv repris dans un clip promotionnel, dévoilé aujourd’hui, qui égrène, non sans fantaisie, les multiples raisons de découvrir un film en salles.

« On a tous une bonne raison d'aller au cinéma »



Et vous, quelle est la vôtre ? Partagez votre bonne raison. #MaBonneRaison pic.twitter.com/3m6cJpJ7j7 — Le CNC (@LeCNC) October 26, 2022

Inciter toutes les générations

Mettant en scène toutes les générations, le clip lance plusieurs pistes : «Pour l'émotion en grand», «Pour occuper les enfants (parce qu’on en peut plus) », «Pour voir tous les films et en parler», «Pour pécho», «Pour rire et pleurer dans le noir», «Pour le grand écran, (...) pour rêver ensemble», peut-on lire au fil de cette séquence de 40 secondes, avant d'interpeller le public : «Et vous ?»

Alors que cette campagne a été «souhaitée par la ministre de la culture», note la Fédération nationale des cinémas français dans un communiqué, Rima Abdul-Malak n’a d'ailleurs pas hésité à donner «sa» bonne raison d’aller au cinéma dans une seconde vidéo. Mise en scène dans son bureau, la locataire de la rue de Valois y révèle avec humour profiter d'une séance de cinéma pour éviter l'ex-occupant emblématique du ministère de la culture, Jack Lang, qui visiblement la harcèle de messages. Malencontreusement, lui aussi est un amoureux du 7e art.