Vandalisme d’œuvres d’art : la ministre de la Culture appelle les musées à être vigilant

A la suite des nombreux actes de vandalisme à l’encontre d’œuvres d’art, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a appelé les musées français à «redoubler de vigilance».

La prudence est de mise. Depuis plusieurs semaines, des œuvres d’art du monde entier sont ciblées par des militants écologistes. Ces derniers, au nom de la défense de l’environnement, s’en prennent à d’illustres toiles avec divers contenants (purée, soupe, colle…).

Face à la multiplication de ces actes, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a appelé les musées français à «redoubler de vigilance».

Dans les colonnes du Parisien, elle a demandé aux galeries de parler «avec les agents de surveillance» et de «les préparer à toutes ces éventualités».

Alors que des activistes s’en sont pris ce jeudi 27 octobre à «La Jeune Fille à la perle», de Johannes Vermeer, aux Pays-Bas, «La Joconde» avait elle aussi été la cible de vandalisme.

En effet, le 29 mai dernier, un homme, qui avait simulé être en situation de handicap, avait entarté l’œuvre de Léonard de Vinci. Un geste sans conséquence puisqu'elle aussi était placée depuis 2005 derrière un verre blindé.

L'auteur de cet acte avait lui aussi évoqué la «planète», avant d'être placé à l'infirmerie psychiatrique.

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee (@lukeXC2002) May 29, 2022