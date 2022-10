Lorànt Deutsch : ces 3 prénoms surprenants qu’il a choisis pour ses enfants

Marié à la comédienne Marie-Julie Baup depuis 2009, Lorànt Deutsch est l’heureux père de trois enfants, deux filles et un garçon, dont les noms très originaux ont un sens particulièrement symbolique.

Des prénoms aussi originaux que symboliques. Lorànt Deutsch, le célèbre auteur et comédien, et Marie-Julie Baup, sa femme, sont les heureux parents de deux filles et un garçon, à qui ils ont donné des prénoms rares et chers à leurs yeux.

Ayant fêté ses 46 ans ce jeudi 27 octobre, Lorànt Deutsch est aussi connu pour ses livres dans lesquels il vulgarise avec passion l'Histoire.

Quant au couple, ils s’étaient rencontrés en 2003, à l’occasion d’une pièce de théâtre de Peter Schaffer, «Amadeus», dans laquelle ils jouaient tous les deux. Ce rôle aura permis à la future épouse, d'être nominée pour la première fois aux Molières, pour la révélation théâtrale.

Des prénoms symboliques

Si Lorànt Deutsch est un féru d’histoire et de philosophie, le couple a décidé de donner à ses deux filles nées respectivement en 2010 et 2012, et leur fils né en 2014, des prénoms significatifs.

Ainsi l’aînée s’appelle Sissi, en hommage à l’impératrice austro-hongroise, jouée par l’actrice Romy Schneider dans le film éponyme de 1956.

La cadette se prénomme Colette, nom que portait l'immense autrice du «Blé en herbe», dite Sidonie-Gabrielle Colette. Cette femme de lettres et actrice avait été notamment élue membre de l’académie Goncourt en 1946.

Pour le garçon et dernier de la fratrie, ses parents l’ont appelé Laslo. Ce prénom n’est autre que celui d’origine de son père, né Laszlo Matekovics d’une mère roumaine et d’un père juif d’origine hongroise ayant fui la répression de 1956.