Orelsan : le rappeur sort «Civilisation Édition Ultime», son dernier album avec dix nouveaux titres, dont un duo avec Angèle

Le rappeur Orelsan sort ce vendredi 28 octobre une nouvelle édition de son album «Civilisation», avec dix nouveaux titres, dont un duo avec Angèle.

Déjà de retour. Un an après la sortie de «Civilisation», Orelsan revient ce vendredi avec «Civilisation Edition Ultime», qui comprend dix nouveaux morceaux dont un duo avec Angèle, un tube en puissance aux sonorités pop intitulé «Evidemment».

Orelsan avait annoncé cette sortie il y a une dizaine de jours. «Après avoir revu les épisodes du doc («Montre jamais ça à personne» réalisé par son frère, Clément Cotentin, dont la deuxième partie est diffusée par Prime Video depuis le 13 octobre, ndlr), j’ai revu les maquettes, les bases que j’avais faites et je me suis dit qu’il y en avait qui n’étaient pas si nazes».

CIVILISATION ÉDITION ULTIME - 28.10.22



CIVILISATION



CIVILISATION PERDUE pic.twitter.com/Y6FciUH8pB — OrelSan (@Orel_san) October 17, 2022

Parmi les inédits figurent «Ah la France», qu’il avait dans un premier temps mis de côté lors de la préparation de son album «Civilisation», lequel s'est écoulé à plus de 600.000 exemplaires.



Dans cette suite de «Civilisation», certains titres se répondent désormais comme «Les aventures de MiniSan», dans lequel Orelsan chante «Jamais j’pourrais oublier l’odeur d’la pâte à modeler, quand l’école, c’était découper des trucs et faire des colliers, j’aime bien ma maîtresse, mais j’préfère la maîtresse d’à côté». Une référence directe à «La Quête» où il rappait : «Rien peut me ramener, plus en arrière que l’odeur d’la pâte à modeler, Maman est prof’ de maternelle, c’est même la maîtresse d’à côté».

Ces nouveaux titres ont de quoi enrichir généreusement la setlist des concerts de sa tournée actuelle, qui en passera notamment ces 28 et 29 octobre à Rennes, ces 4 et 5 novembre à Bruxelles ou encore les 8, 9 et 10 décembre à la Défense Arena à Paris.