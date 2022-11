Musique : ces rappeurs américains tués par balles depuis moins d'un an

L’histoire du rap américain est ponctuée de morts tragiques. Alors que Takeoff, du groupe Migos, a été abattu ce mardi 1er novembre à Houston, à seulement 28 ans, retour sur ces (trop) nombreux rappeurs qui ont été tués par balles depuis moins d'un an.

La liste ne cesse de s’allonger. A l’instar de Tupac Shakur, alias 2Pac, dont la mort le 13 septembre 1996 à Las Vegas a bouleversé le monde du hip hop, de nombreux rappeurs américains ont été tués dans des règlements de compte ces derniers mois.

Dans la nuit du lundi 31 octobre au mardi 1er novembre, aux alentours de 2h30, le rappeur américain Takeoff, de son vrai nom Kirshnik Khari Ball, a été abattu lors d’une fusillade à Houston, au Texas.

The rapper Takeoff, from the chart-topping trio Migos, was fatally shot, a person familiar with the matter said. He was 28. https://t.co/1q7jP9EvpF pic.twitter.com/hdyZ5f7wb3

Le jeune homme âgé de 28 ans et membre du groupe Migos, aurait été tué par balles à l’issue d’une partie de dés dans un bowling qui aurait mal tourné.

Né en 1991 à Philadelphie, Rakim Hasheem Allen, plus connu sous le nom PnB Rock, est mort le 12 septembre dernier alors qu’il dînait avec sa compagne, la mannequin Stephanie Sibounheuang, dans un restaurant de Los Angeles. Selon le média américain TMZ, le rappeur aurait été la cible d’un braquage. Celui qui s’était fait connaître avec le titre «Selfish», avait collaboré avec des stars comme 50 Cent ou Ed Sheeran.

Célèbre notamment pour ses singles «23 Island» et «Elimination», JayDaYoungan a été tué par balles le 27 juillet dernier dans sa ville natale de Bogalusa, en Louisiane, dans le cadre d’une fusillade. L’artiste de 24 ans était aussi un jeune papa.

Actif dans le rap américain depuis 2011, le rappeur Trouble, qui a partagé le micro avec Drake et The Weeknd, a été assassiné au cours d’une fusillade, le 5 juin dernier près d’Atlanta. L’artiste de 34 ans - Mariel Semonte Orr à l’état civil – se trouvait dans son appartement, avant que le tueur ne parvienne à s’y introduire.

Atlanta rapper Trouble, real name Mariel Semonte Orr, was killed early Sunday in what authorities say was "domestic situation."





"A true voice for his city and an inspiration to the community he proudly represented," Def Jam said in an Instagram post.https://t.co/I0XDwZ1fd3

