Pierre Soulages : un hommage national rendu au peintre ce mercredi dans la cour carrée du Louvre

Décédé le 26 octobre à l'âge de 102 ans, le peintre français Pierre Soulages aura les honneurs d'un hommage national, rendu ce mercredi dans la cour carrée du Louvre, à Paris, en présence du président de la République Emmanuel Macron.

Le peintre du noir une dernière fois dans la lumière. Décédé le 26 octobre dernier à l'âge de 102 ans, le célèbre peintre français Pierre Soulages, connu dans le monde entier pour avoir mis la couleur noire au cœur de son travail, va être mis à l'honneur, ce mercredi à Paris, en présence de membres de sa famille et du gouvernement.

Un hommage national lui est en effet rendu, à partir de 15h, dans la cour carrée du Louvre, à Paris. Cette cérémonie d'hommage, ouverte au public, verra le président de la République Emmanuel Macron prendre la parole aux alentours de 15h10, pour un éloge funèbre. Après une minute de silence et la Marseillaise, interprétée par le Chœur de l'Armée française, les célébrations devraient se terminer aux alentours de 15h45.

À noter qu'à la demande de l’épouse du peintre, Colette Soulages, une messe aura lieu ce vendredi 4 novembre à l’abbaye Sainte-Foy de Conques (Aveyron), à 14h30. Un choix symbolique, puisque le peintre avait lui-même réalisé les nouveaux vitraux de l’abbaye entre 1987 et 1994.

Une renommée mondiale

En 2019, pour ses 100 ans, le natif de Rodez (Aveyron) avait déjà eu droit aux honneurs du Louvre, cette fois dans le Salon Carré, un fait rarissime pour un artiste vivant. Cette exposition venait couronner des décennies de créations atypiques, et uniques au monde. Dès son plus jeune âge, Soulages avait beaucoup travaillé à partir de brou de noix, avant de poursuivre avec ses grands aplats noirs de peinture à l'huile, qu'il raclait, grattait et modelait presque dans l'épaisseur de la peinture, faisant surgir des nuances de rouge, de bleu et des transparences inattendues.

Il avait ensuite basculé dans ce qu'il appelait «l'outrenoir» en 1979, alors qu'il peinait sur une œuvre entièrement recouverte d'un noir épais, striée par hasard. «J'aime l'autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité (...) Le noir a des possibilités insoupçonnées», expliquait ainsi l'artiste.

Une de ses toiles de 1961 a été vendue à 20,2 millions de dollars à New York en novembre 2021. Un autre tableau, sobrement intitulé «Peinture 162x130 cm, 2 mai 1963» s'est vendu mercredi dernier pour près de 6 millions d'euros, a annoncé Sotheby's.