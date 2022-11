Avatar 2 : la nouvelle bande-annonce séduit les internautes

Attendu au cinéma le 14 décembre, «Avatar : la voie de l’eau» s’est dévoilé mercredi dans une nouvelle bande-annonce. Et les images de cette superproduction ont séduit les internautes.

Treize ans après le premier volet, la suite d’«Avatar», toujours signée James Cameron, est attendue par des millions de fans à travers le monde. En France, le film sortira sur les écrans le 14 décembre. Pour patienter, le public a pu découvrir une nouvelle bande-annonce mise en ligne mercredi, laquelle donne un rapide aperçu de cette superproduction qui se déroulera une dizaine d’années après les événements du premier long-métrage.

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur tribu voit réapparaître sur leurs terres les hommes de la Resources Development Administration, une organisation non-gouvernementale venue piller les richesses de leur planète, Pandora. Contraints de se réfugier près des récifs, ils font la rencontre d’un autre clan, les Metkayina, particulièrement méfiants à leur égard.

La diffusion de ces images inédites d’«Avatar : la voie de l’eau» n’a pas manqué de faire réagir les internautes. «Exceptionnel», «magnifique», «un chef d'œuvre»... A en croire les commentaires, le résultat semble plaire.

Non en vrai visuellement et creativement ça m’a l’air exceptionnel. On l’attendait, j’espère que le scénario suivra ! #AvatarTheWayOfWater #Avatar2 https://t.co/GEaiqOeTxu

— Kévin Estatof (@KevinOCine) November 3, 2022