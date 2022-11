Louise Attaque : après six ans d’absence, le groupe revient avec «Planète Terre»

Alors que son premier album est sorti il y a vingt-cinq ans, le groupe Louise Attaque signe son grand retour ce vendredi 4 novembre avec un nouvel opus, «Planète Terre». Gaëtan Roussel et ses acolytes partiront en tournée en 2023.

Le 26 avril dernier, Louise Attaque s’était reformé pour donner gratuitement six concerts dans la même journée à l’Elysée Montmartre, à Paris, au cours desquels ils ont repris les tubes de leur premier album, sorti il y a vingt-cinq ans.

De ces retrouvailles à guichets fermés, est né un autre projet : la réalisation d'un nouvel album. Mais en respectant certaines règles. Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix se lancent en effet le défi fou de l’écrire et de le composer en 25 jours. «C'était dense, on a cravaché, on ne savait pas si, au bout, on aurait de quoi faire un album», a confié le violoniste Arnaud Samuel à l’AFP. C’est d’ailleurs chez lui, à Arles, que le trio studieux a imaginé ce disque, «Planète Terre», qui sera dévoilé ce vendredi 4 novembre.

Ce cinquième et nouvel album studio, qui fait suite à «Anomalie» (2016), se compose de 11 titres, dont le très rock «Sortir de l’ordinaire». Louise, cette petite fille aux grands yeux qui a bercé des générations, a grandi, évolué, vieilli. Mais son talent reste intact. Le groupe français signe des chansons plus travaillées qui évoquent en filigrane notre époque parfois anxiogène, à l’instar de «La frousse».

«Elle incarne notre musique, pour le premier album le trait était naïf, vite fait, gribouillé comme était notre musique. Aujourd'hui, nous sommes musiciens depuis trente ans, elle représente l'évolution du son du groupe», analyse le bassiste Robin Feix, à l’origine du dessin devenu l’identité visuelle de la formation.

Une tournée des Zénith et une date à Paris

Dès le mois de mars prochain, Louise Attaque se lancera dans une grande tournée des Zéniths avec une dizaine de dates. Le groupe a par ailleurs annoncé un concert à l'Accor Arena de Paris le 9 septembre 2023. Et Gaëtan Roussel a déjà imaginé avec ses acolytes la mise en scène de ce show.

«On va garder cette scène ronde avec du public autour (scène utilisée à l'Elysée Montmartre en avril, ndlr), et on rejouera aussi dans un premier round notre premier disque en intégralité et dans l'ordre, puis pour le deuxième round, plutôt le nouvel album, mais aussi des morceaux du deuxième, du troisième, du quatrième», a expliqué le chanteur dans un entretien à l’AFP. Nul doute que le groupe réserve encore quelques surprises à son public.