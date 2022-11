Mylène Farmer : avec quel groupe français a-t-elle enregistré son titre dévoilé ce vendredi ?

Son nouvel album, intitulé «L’Emprise», sortira le 25 novembre. En attendant, Mylène Farmer reviendra ce vendredi 4 novembre avec un titre inédit, enregistré en duo avec le groupe français AaRON.

Son retour fait grand bruit et les fans trépignent d’impatience à l’idée de retrouver leur idole sur scène, où elle défendra les morceaux de son nouvel album, «L’Emprise», attendu pour le 25 novembre. Plus de 400.000 billets de sa tournée des stades «Nevermore 2023», qui sera lancée le 3 juin prochain à Lille, ont d’ores et déjà été vendus.

Alors qu’elle a dévoilé en septembre dernier la chanson «A tout jamais», composée et produite par Woodkid, Mylène Farmer a annoncé, via un message de son agence de communication Hashtag NP sur Twitter, qu’un morceau inédit, baptisé «Rayon vert», serait dévoilé ce vendredi 4 novembre.

Un titre qui a été enregistré avec le groupe de rock français AaRON, lequel est connu notamment pour son tube «U-turn (Lili)», qui apparaissait sur la bande originale du film «Je vais bien, ne t’en fais pas» de Philippe Lioret, sorti en 2006.

Comme à son habitude, la chanteuse entretient le mystère autour de cette nouvelle création musicale. Mais elle devrait à n'en pas douter s’accompagner d’un clip qui devrait surprendre.