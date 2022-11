«Black Panther : Wakanda Forever» : la bande originale déjà disponible

Alors que «Black Panther : Wakanda Forever» débarquera au cinéma le 9 novembre, la bande originale de ce film très attendu a été dévoilée ce vendredi.

Le 28 octobre dernier, sortait le single à succès «Lift Me Up», interprété par Rihanna, qui sonnait le grand retour de la star sur le devant de la scène musicale.

Ce titre compte parmi les dix-neuf morceaux qui composent la bande originale du film «Black Panther : Wakanda Forever», disponible depuis ce vendredi 4 novembre. Un avant-goût de ce qui attend les fans, impatients de découvrir le prochain film Marvel - sans le regretté Chadwick Boseman - le 9 novembre au cinéma.

'Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By' soundtrack is available this Friday, November 4 - feat. the lead single "Lift Me Up" from @rihanna, plus performances by @snowthaproduct featuring E-40, and more. Pre-save now: https://t.co/SWVqO92POh pic.twitter.com/iSM66oxAsQ

— Black Panther: Wakanda Forever (@theblackpanther) November 2, 2022