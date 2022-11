Camille Lellouche annule plusieurs dates de sa prochaine tournée

L'humoriste Camille Lellouche a annoncé l'annulation de plusieurs de ses spectacles, issus de son «A Tour».

Les amateurs de l’humour de Camille Lellouche devront prendre leur mal en patience. L’humoriste a annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram, samedi 5 novembre, que plusieurs dates de sa prochaine tournée, le «A Tour», étaient annulées

Un changement d'équipe

«Comme vous savez, ma tournée a déjà été reportée deux fois à cause du Covid, c’était très angoissant. Et là, les personnes avec lesquelles je travaillais sur cette tournée ont décidé de travailler uniquement avec les festivals et plus avec les artistes qu’ils avaient. Mais tout va bien, j’ai trouvé d’autres personnes qui sont incroyables», a-t-elle déclaré dans sa vidéo publiée sur le réseau social.

Dans une story également publiée sur Instagram, Camille Lellouche a dévoilé son nouveau calendrier de spectacles, où certaines salles ont été conservées, comme l’Olympia. En revanche, les Zénith prévus à Nantes, Dijon, Nancy, Strasbourg, Lille, Rouen, Caen, Clermont-Ferrand, Toulon, Montpellier et Amiens ont été annulés.

Cependant, les dates annulées par l’artiste seront reprogrammées au cours de l’année 2023, durant l’automne avec 7 dates prévues en octobre, et une date mensuelle d’octobre à décembre.

Une annonce qui s’est conclue par une promesse de l’humoriste : «Je vous prépare une dinguerie».