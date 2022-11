En quête d'esprit : Gad Elmaleh est l'invité exceptionnel de l'émission pour la sortie de son film «Reste un peu»

Pour la sortie de son nouveau long-métrage «Reste un peu», l'acteur et humoriste Gad Elmaleh est l'invité, ce dimanche, d'Aymeric Pourbaix dans l'émission «En quête d'esprit», sur CNEWS à partir de 13h.

Près de quatorze ans après «Coco», Gad Elmaleh est de retour devant et derrière la caméra avec «Reste un peu», un film dans un tout autre registre et avec à l’affiche ses parents, Régine et David Elmaleh, ainsi que sa sœur, Judith.

Dans ce récit intime, entre autobiographie et fiction, l’humoriste parle de son héritage familial, de l’importance de la tolérance, et de son amour pour la Vierge Marie. «Reste un peu» invite également le spectateur à réfléchir sur ses racines, sa foi, et rend un bel hommage à la communauté juive.

Côté casting, on croise aussi Delphine Horvilleur, Jérémie Dethelot, Roschdy Zem et Nicolas Port. Le film sera à voir en salles à partir du mercredi 16 novembre.